Confirmaron la condena a la cocinera de Julio De Vido por lavado de dinero





Nélida Caballero fue encontrada culpable del lavado de dos millones de pesos provenientes de delitosIntentó justificarlos en actividades comerciales y el ejercicio de la prostitución

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena de tres años de prisión y el decomiso de un inmueble y cinco vehículos de Nélida Caballero, quien fue cocinera del ex ministro de Planificación Julio De Vido, por lavado de dinero.

Fuentes judiciales informaron a Clarín que el tribunal rechazó la apelación de la defensa de Caballero y dejó firme la condena de tres años que es de ejecución condicional, por lo que no la cumplirá en prisión.

Durante el juicio oral, que se realizó el año pasado, Caballero fue acusada de haber lavado entre 2011 y 2016 2.005.630,99 de pesos provenientes de delitos a partir de su relación con De Vido y con su esposa, Alessandra Minnicelli, la ex síndica de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). Nélida Caballero

Caballero conoció al matrimonio en 2006 durante un evento político que se realizó en un hotel de El Calafate, en Santa Cruz, donde trabajaba como empleada de limpieza. Allí tuvo contacto con Minnicelli que la contrató para que trabaje en su casa.

La mujer fue acusada de haber lavado dinero proveniente de delitos a partir de su vínculo con De Vido, condenado en otras causas penales. Caballero negó que haya tenido relación con el ex funcionario y que era con Minnicelli con quien tenía la relación laboral.

En el juicio, Caballero declaró que sus millones provenían de actividades comerciales y del ejercicio de la prostitución. Relató que tenía una agencia de venta de pasajes de micros, otra de quiniela y un lavadero de micros de larga distancia. Caballero en una de las audiencias del juicio oral en la que fue condenada

“Siempre he sido una persona llamativa, que me gusta llamar la atención, y ya desde adolescente quise empezar a sacarle provecho a eso para poder crecer económicamente. Primero empecé a prostituirme para poder mantener a mi hija, pero después seguí en el rubro porque me iba muy bien y me podía dejar muchas ganancias extra, y lo sigo haciendo hasta el día de hoy”, contó la mujer ante el Tribunal Oral Federal 7.

Caballero dijo que uno de sus clientes fue Sergio Claudio Cirigliano, dueño del Grupo Plaza con negocios públicos durante el kirchnerismo y condenado por la tragedia de Once. Para la justicia, parte del dinero que lavó la mujer provenían de ahí.

La fiscal del juicio oral, Fabiana León,consideró probada la acusación y pidió que Caballero sea condenada a tres años y seis meses de prisión. “La estrategia Clerici. Pareciera que la vida privada de algunas mujeres se les intenta adjudicar un efecto sobre las causas penales que enfrentan”, dijo León en su alegato. La referencia es a Sofía Clerici,quien en la causa contra el ex intendente de Lomas de Zamora Martín Insaurraldepor el lujoso viaje que hicieron a Marbella, justificó los 600 mil dólares que encontraron en su casa con su oficio de acompañante. Julio De Vido y Alessandra Minnicelli

El Tribunal Oral condenó a Caballero a tres años de prisión y la defensa apeló. Los jueces Mariano Hernán Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos rechazaron el planteo y confirmaron la sentencia.

Además de la pena de prisión y el delito, Casación también ratificó el decomiso de un inmueble rural en Formosa y de cinco vehículos: un cuatriciclo marca Tibo modelo Hunter 250, una Hilux 4×4 Toyota, un Peugeot modelo RCZ Tiptronic, una Fiat tipo Pick Up modelo Strada Working 1.4 y una Toyota modelo Etios XLS.