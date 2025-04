Confirmaron la fecha del juicio por el crimen de Uma Aguilera, la hija del custodio de Bullrich

El juicio por el asesinato de Uma Aguilera, la nena de 9 años e hija de uno de los custodios de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, comenzará el próximo 15 de mayo. Ante la Justicia comparecerán tres acusados que se encuentran detenidos desde el año pasado. En el caso del acusado que era menor de edad al momento de los hechos, se definió que será juzgado en otro proceso.

A casi un año y medio del crimen, se confirmó que las audiencias tendrán lugar en los Tribunales de Lomas de Zamora, en donde se juzgará a Axel Emiliano Rojas, alias “Pelusa”, de 20 años; Miguel Pastor Romero Molinas, alias “Patoto”, también de 20 años; y Ariel Acuña Vega, de 21 años, por el delito de homicidio en ocasión de robo.

En el caso de Guillermo Romero Molinas, alias “Paraguayo”, de 18 años, las autoridades dispusieron que deberá ser juzgado por la Justicia de Menores, debido a que tenía 17 años al momento del hecho. No obstante, no hubo modificaciones en su procesamiento, debido a que también será juzgado por los delitos de robo agravado por el uso de arma y homicidio criminis causa.

Según la información publicada por MDZ, las fechas del juicio al que sería sometido el cuarto integrante de la banda todavía estarían pendientes de ser sorteadas.

Según reconstruyeron las autoridades, la menor de edad murió de un disparo en la cabeza, luego de que una banda interceptara a su familia para robarles el auto Ford Ka. La víctima se encontraba sentada en la parte trasera del vehículo, su padre iba al volante y su madre estaba a punto de cerrar el portón de la vivienda.

En ese momento, los cuatro delincuentes llegaron en un Toyota Corolla color negro, pero solo dos de ellos descendieron armados, con la intención de apoderarse del automóvil. Sin embargo, Aguilera aceleró en un intento de escapar, lo que provocó que los delincuentes abrieron fuego contra el rodado que solo recorrió unos metros antes de frenar a mitad de cuadra.

A la vez que el custodio escapó de la situación, la banda se dio a la fuga en el vehículo que llegaron. Para ese entonces, los padres de Uma se dieron cuenta de que se encontraba herida de bala, por lo que la trasladaron de forma particular hasta el Hospital Gandulfo.

En ese centro, la víctima fue inspeccionada por el personal de salud, que determinó que debía ser trasladada de urgencia en helicóptero hasta el Hospital Churruca por la gravedad de la lesión. Finalmente, la muerte de la menor fue confirmada horas más tarde.

Luego de que la causa quedara en manos del fiscal Pablo Rossi, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N° 1 de Lomas de Zamora, las cámaras de seguridad de la zona permitieron identificar y dar con el paradero de los cuatro acusados.

Los primeros en ser detenidos por las autoridades fueron Axel Emiliano “Pelusa” Rojas y Miguel Pastor “Patoto” Romero Molinas, seguido de Guillermo “Paraguayo” Romero Molinas y, por último, Ariel Acuña Vega. Todos fueron imputados por el fiscal luego de que los cuatro se negaran a declarar y quedaran bajo prisión preventiva hasta que sean citados para comparecer ante la Justicia.

De la misma manera, los investigadores señalaron que la banda habría cometido el crimen en medio de un raid delictivo, ya que previo a llegar a la casa de la familia Aguilera habrían sustraído el Toyota Corolla en el que se movilizaban. El mismo había sido robado minutos antes del crimen en el cruce de las calles Cosquín y Corinto, en donde lo había dejado estacionado su dueño.

Según los cálculos que realizaron a partir de los registros obtenidos por las cámaras, la banda habría robado el auto y asesinado a la menor de edad en solo ocho minutos. Finalmente, se deshicieron del automóvil en la localidad de Villa Fiorito, en donde fue encontrado por las autoridades horas más tarde.