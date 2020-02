Confirmaron que en Formosa ya hay 77 casos de dengue; la mitad son autóctonos

Compartir

Linkedin Print

El Dr. Mario Romero Bruno, epidemiólogo y Director del Hospital Central confirmó que hay 77 casos de dengue en la provincia de Formosa de serotipo DEN-4. La mayoría de los infectados reportaron viajes a Paraguay.

De acuerdo a lo que informó, las localidades más afectadas son Formosa capital y Clorinda y algunos casos aislados en Naineck, Laguna Blanca, Gran Guardia e Ingeniero Juárez.

«En capital los barrios más afectados son República Argentina, Eva Perón, Simón Bolívar, entro otros de la Circunscripción 5», alertó, a la vez que llamó a profundizar la prevención.

Señaló que en Paraguay actualmente se registra una epidemia de «alta intensidad» sobre todo en Asunción y alrededores. «Hay 2 tipos de dengue circulando, el 2 y el 4, los primeros casos que tuvimos aquí fueron de personas que viajaron a Asunción», confirmó.

En este sentido el profesional insistió en que, para hacerle frente a esta enfermedad, el compromiso debe ser de todos como vecinos.

«Para disminuir los casos hay que empezar por nuestras casas, disminuyendo los reservorios de agua los lugares donde se pueden acumular agua, esto se logra dedicando al menos 10 minutos dos veces semana», recordó.

«Y a nivel individual y familiar por su puesto si es que vamos a viajar y mucho más si es a Paraguay el uso del repelente es lo único que nos protege», advirtió.

Asimismo, Romero Bruno explicó que ni bien se notifica un caso sospechoso, se envía a las brigadas sanitarias para hacer el bloqueo, es decir, las fumigaciones domiciliarias para evitar de este modo la propagación de la enfermedad.

«Hay casos probables donde se están haciendo segundos análisis, otros están en proceso y se destacaron el 25% de los pacientes que presentaban cuadros de fiebre, la mitad corresponden a pacientes que visitaron Asunción o Luque, la otra mitad son casos autóctonos, personas que no han viajado», dijo.

«La situación es esta, es de esperarse que aumenten los casos como está ocurriendo en la región, ni hablar de Asunción, hay personas que han visitado por cuestiones familiares el país y la situación es desbordante. La recomendación es insistente, con más intensidad, el serotipo que hemos identificado es el 4, distinto al de los años anteriores, hay personas que han tenido antes y les ha dado positivo en esta oportunidad es decir que hay segundos casos, lo que quiere decir que las personas que ya han tenido anteriormente tienen mayor riesgo de presentar alguna manifestación de alarma o grave por eso llamamos la atención, se hacen capacitaciones en la provincia, el ministro Décima recorre las localidades, conversa con municipios, intendentes, se entrega material para hacer el trabajo, se hacen bloqueos cuando hay casos sospechosos, se entregan larvicidas, esa es la tarea que se viene realizando para contener esta situación que OPS (Organización Panamericana de la Salud) ha llamado la mayor de los últimos años en la región de Latinoamérica», explicó.

«En total hemos analizado 250 casos febriles de los cuales se descartaron el 25% aproximadamente, de eso quedaron 77 casos confirmados y de esos la mitad es importada, la otra autóctona, queda una confirmación de segunda muestra unos 39 cass que llamamos probable porque uno de los estudios de laboratorio les ha dado positivo, entonces hay que repetir la muestra y hay unos 100 más casos que están en proceso, los resultados están saliendo durante esta semana», indicó.

Reiteró en ese marco la importancia de la prevención, «es importante que si tienen síntomas compatibles con este virus que es fiebre no muy alta, dolores de cabeza, generalizados, quien tenga esto no debe automedicarse con ningún medicamento menos aspirina, debe concurrir al médico que sabrá ya ante esta situación diferenciar si corresponde a una sospecha de esta enfermedad, se les da las indicaciones que corresponde que en este caso es mucha hidratación los primeros días, paracetamol para los dolores, reposo y hacerse de nuevo un control, ahí insistimos en el volver a controlar porque hay una etapa crítica del dengue y por eso queremos tratar de que se identifique rápidamente y esto no llegue a complicarse que es cuando la fiebre disminuye y ocurre después del tercer o cuarto día y en ese momento el dengue puede tener una etapa de complicación que tiene entre 24 a 48 horas, ahí están los síntomas de alarma y la persona debe concurrir a cualquier tipo de guardia porque una medida eficaz es la hidratación en ese momento y eso puede salvar la vida de la persona que es lo que pretendemos por sobre todo».

Asimismo expresó que «hay una responsabilidad de los profesionales en todo esto, tanto en el ámbito público que lo están haciendo y donde informan los casos sospechosos, no ocurre lo mismo en el sector privado por eso llamamos la atención y estamos insistiendo sobre todo ahora a través de los medios, de notas, vamos a tener una reunión en los próximos días con los laboratorios privados donde hay 2 con los que particularmente estamos trabajado muy bien porque nos informan diariamente de los casos que llegan pero con el resto hay como un espacio ciego y debemos mejorar para que la acción llegue rápidamente y se pueda actuar sobre esto ante un caso sospechoso».

Respecto a la prevención de la comunidad aseveró que «es como que seguimos en un estado adormecido, no nos despertamos de esta situación, sigue habiendo un porcentaje que se mantiene en alrededor del 30% de vecinos que por ahí no permiten la entrada de la brigada sanitaria, estamos en un estado de adormecimiento de este trabajo que si lo hiciéramos dos veces por semana de forma sistemática todo sería distinto porque no dejaríamos que el mosquito se desarrolle y vamos a dar un salto preventivo enorme, también está el uso de repelente, la gente debe usarlo a la mañana, a la tarde incluso más que el desodorante y ni hablar si van a viajar al vecino país, sí o sí debe usar repelente, estas acciones demostrarían que estamos teniendo consciencia del riesgo de esta enfermedad».