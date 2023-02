Conflicto con ACLISA: afiliados del IASEP serán atendidos en hospitales públicos

El conflicto en reclamo de aumentos por parte de la entidad continúa y ante esto, el Ministerio de Desarrollo Humano, concluyó que los afiliados de la obra social serán atendidos en los hospitales Central, de la Madre y el Niño y de Alta Complejidad. “Nuestros hospitales están equipados, tienen infraestructura edilicia y buenos profesionales atendiendo de forma permanente”, manifestó Aníbal Gómez, Ministro de Desarrollo Humano, al Grupo de Medios TVO.

“Ante la problemática existente de público conocimiento de que ACLISA (Asociación de Clínicas y Sanatorios de Formosa) ha tomado la determinación de hacer un corte de forma indeterminada por reclamos que tienen con la obra social, tenemos la obligación de poner el sistema de salud pública a disposición de los afiliados del IASEP (Instituto de Asistencia Social del Empleado Público)”, agregó Gómez.

Bajo esta premisa, la máxima autoridad de la cartera sanitaria provincial mantuvo una reunión entre el Director Interventor del IASEP y los directores de los hospitales Central, de la Madre y el Niño y Alta Complejidad, para diagramar las acciones para la prestación de los servicios de salud pública a los afiliados de dicha obra social ante la suspensión de las atenciones en el sector privado.

“Son los hospitales de mayor complejidad en la capital y con capacidad de respuesta a algún afiliado del IASEP que necesite de alguna urgencia, estudio, cirugía o internacional que no pueda ser resuelto por los sanatorios de ACLISA por esta situación. Nos pusimos de acuerdo con que, en mesa de entrada, los empleados que atienden al que recién llega, estén atentos para que rápidamente pueda darse respuesta a cada situación”, indicó el ministro.

Cabe señalar que la suspensión de la ACLISA se da por el reclamo que llevan adelante durante semanas ante las autoridades de la obra social. La entidad solicita un aumento en el pago de las prestaciones que sea similar al porcentaje de aumento que recibieron los trabajadores estatales durante el año pasado para poder garantizar una buena atención. Por tal motivo, aseguran, han solicitado diversas reuniones, pero no han tenido respuesta.

“Siempre casi todos tienen un médico al que recurre habitualmente en su consultorio, entonces lo recomendable es que el médico, si ve que su paciente requiere alguna internación, alguna cirugía o algún estudio, escriba lo que necesita el paciente y el familiar con eso puede concurrir a cualquiera de los hospitales para solicitar la atención. De esta manera se dará una preferencia para resolver según la gravedad del caso, hay cuestiones que son urgentes y no pueden esperar y hay que darle una preferencia absoluta. Estas cuestiones son las que acordamos que necesitan atenciones rápidas porque es sabido que nuestros hospitales están equipados, tienen infraestructura edilicia y buenos profesionales atendiendo de forma permanente”, explicó Gómez.

De esta manera, aquel afiliado a la obra social que no consiga atención médica en alguna institución privada nucleada a la ACLISA, una de las tres entidades que nuclean la salud privada en la provincia, puede concurrir a cualquiera de los nosocomios señalados para dicha atención en la que, dependiendo de la urgencia, tendrá una atención preferencial.

“Si bien siempre se ha atendido sin preguntar si tiene o no tiene obra social, ahora lo que hemos hecho es reforzar esta acción para que no haya una situación de vulnerabilidad por parte de los afiliados del IASEP que tengan algún requerimiento con alguno de los sanatorios que están con dificultades”, mencionó el funcionario.

Bajo su rol como ministro de la cartera sanitaria provincial, Gómez también opinó acerca del conflicto que mantiene la entidad con la obra social y consideró que, en el proceso de negociación, el demandante también debe “ofrecer” algo y que, al ser un año electoral, hay sectores que “fogonean” una situación.

“Creo que ellos tienen que llegar al diálogo y dejar de mediatizar tanto las cuestiones; la primera nota de pedido audiencia con el IASEP llegó hace pocos días y hace mucho ellos realizaron un paro, así que creo que hay que tener cuidado con las formas, no dejarse utilizar por cuestiones políticas porque estamos en un año político y son muchos los que están detrás de una situación fogoneando. También hay una realidad que cuando se discute o se pide, también hay que ofrecer, creo que eso sería un buen gesto de parte de ellos; todos sabemos que existen falencias en la atención de las clínicas. Creo que el diálogo debe incluir también eso, la mejora de la atención en los sanatorios”, expresó.