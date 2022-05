Conflicto en EPEP 545: padres no enviaron a sus hijos a la escuela e insisten con que separen a la Directora

Compartir

Durante la jornada de ayer, padres de alumnos que asisten a la EPEP N°545 del barrio La Nueva Formosa decidieron no mandar a sus hijos a la institución en una clara muestra de protesta ante la falta de respuestas al reclamo que llevan adelante para «separar» del cargo a la actual directora del lugar.

En comunicación con el Grupo de Medios TVO, Rubén, padre de uno de los alumnos de dicha institución educativa, contó que la están pasando mal y que debieron llegar a ese extremo ante la falta de respuestas por parte de las autoridades. «Estamos pasándola muy mal, tuvimos que llegar al extremo de hacer un paro con los chicos porque no se está dando ni una clase de explicación ni solución al conflicto que mantenemos con esta Directora que no la sacan del puesto, siendo que tiene muchos problemas y falencias, tanto a nivel educativo como así también en el comedor», comenzó diciendo.

Y siguió: «tiene problemas con todos los maestros, de la mañana y de la tarde, es una persona muy prepotente, complicada, que amenaza, entonces nuestros docentes no pueden dar la educación debida a nuestros hijos. Los docentes están muy tensionados y han llorado en el aula, al frente de los chicos quienes también se largaron a llorar».

«Como padres nos organizamos y no mandamos a los chicos a la escuela, casi el 90% de los estudiantes no fue, los que acudieron fue porque los padres trabajan y no tienen otro lugar donde dejarlos, osino sería el 100%», dejó en claro.

Seguidamente, Rubén aseveró que «hay mucha comprensión, seguimos en la lucha, hemos hecho todo lo que teníamos que hacer legalmente para que nos hagan caso, pero el Ministerio de Educación está haciendo oídos sordos a nuestras demandas, el ministro Basterra no nos da solución de nada, tuvimos que llegar a este extremo porque no sabemos cómo hacer entender al Gobierno que está pasando algo muy complicado y queremos que se retire esta señora de la Dirección».

«Esta persona no es coherente, no tiene liderazgo, es prepotente, y con todos los errores que cometió no está capacitada para ese lugar», lanzó y adelantó que «vamos a hacer esto hasta que se solucione el problema, no podemos más, vamos a seguir hasta que nos hagan caso, y den soluciones».

«Hacemos responsable al gobierno de Formosa y al Ministerio de Educación de que nuestros hijos falten a clases, eso no es culpa nuestra. A ellos les importa más apoyar a una directora que a 500 chicos que van a la escuela», continuó diciendo.

Al ser consultado por la visita de autoridades educativas respondió: «hablaron con nosotros una sola vez, explicamos la situación, dimos pruebas, presentamos testigos y dijeron que iban a investigar y que eso lleva tiempo, nosotros lo entendemos, pero por lo menos en ese tiempo que dura la investigación deberían dar licencia a esa Directora y así dar tranquilidad para que las maestras puedan trabajar tranquilas».

«Ahora las circunstancias no están dadas para que llevemos a nuestros hijos que ya la pasaron muy mal. No vamos a arriesgar la psiquis de nuestros chicos por culpa de una señora prepotente que piensa que es dueña de la escuela», dijo.

«Queremos que nuestros hijos vayan a la escuela en paz y con ganas, y no que vayan preocupados por una directora que jode a las maestras y los alumnos», cerró el hombre.

