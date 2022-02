Conflicto Rusia- Ucrania: UEFA analiza cambiar la sede de la final de la Champions

Compartir

La UEFA reconoció por primera vez que podría dejar a Rusia sin la Final de la Champions League debido a la crisis con Ucrania.

«La UEFA está monitoreando constantemente la situación», dijo el organizador de la Champions League en un comunicado. «Cualquier decisión se tomará cuando sea debido si es necesario».

El primer ministro británico Boris Johnson resaltó la preocupación por la realización de la Final en San Petersburgo, al mismo tiempo que urgió al presidente ruso Vladimir Putin no lanzar una invasión completa tras amasar una cifra estimada de 150,000 tropas en tres sectores de la vecina Ucrania.

Rusia provocó indignación al anunciar el lunes el reconocimiento de la independencia de dos regiones del este de Ucrania que están bajo control de fuerzas ucranianas.

«Es absolutamente vital en este momento crítico que el presidente Putin entienda que lo que está haciendo sería desastroso para Rusia», advirtió Johnson en la Cámara de los Comunes.

«Terminará con una Rusia que está más aislada, una Rusia que es paria, sin oportunidad de llevar a cabo un torneo de fútbol en una Rusia que invade naciones soberanas», añadió.

«Es una situación muy delicada que puede cambiar cada hora y desde luego que estamos muy pendientes», dijo Rainer Koch, miembro alemán del comité ejecutivo de la UEFA al canal ARD.

Con cuatro equipos entre los últimos 16 equipos en carrera, Inglaterra tiene hasta el momento la mayor cantidad de representantes en la Champions League. La secretaria de cultura Nadine Dorries, a cargo de la cartera deportiva en el gabinete de Johnson, dijo que discutirá con la UEFA «la seria preocupación» sobre Rusia albergando la Final.

«No permitiremos que el presidente Putin explote los eventos en el escenario mundial para legitimar una invasión ilegal en Ucrania», dijo Dorries.

Rusia ya purga una sanción impuesta por la Agencia Mundial Antidopaje por una trama institucional de dopaje y que le impide ser sede de competiciones internacionales hasta diciembre. Pero la UEFA no tienen que acatar esa sanción y San Petersburgo pudo ser sede de cuatro partidos del Campeonato Europeo el año pasado.

También el martes, la federación polaca de fútbol pidió a la FIFA que aclare con urgencia si su repechaje mundialista contra Rusia el 24 de mayo se jugará en Moscú. El ganador de ese partido se enfrentará contra Suecia o la República Checa por un boleto para la Copa Mundial de Catar 2022.

Si Rusia se clasifica a la Copa del Mundo en noviembre, el nombre de la selección tendría que ser cambiado a algo neutral que no incluya la palaba «Rusia». El equipo ruso en los últimos Juegos Olímpicos ha competido bajo la denominación de Comité Olímpico Ruso.

