«Confluencia Ciudadana» repudió «represión contra pueblos originarios y criollos»

El Frente Político “Confluencia Ciudadana” emitió un comunicado en el que rechaza enérgicamente la violencia ejercida por el gobierno provincial y la policía contra los pueblos originarios y criollos que habitan la zona del Bañado La Estrella, en Formosa, quienes estaban realizando un reclamo legítimo que, según la agrupación, podría haberse solucionado mediante el diálogo.

En el comunicado, se expresa con indignación y dolor el avasallamiento que sufren estas comunidades, quienes luchan por defender su espacio vital donde desarrollan sus proyectos productivos y crían a sus hijos. El Frente acusa al gobierno provincial y a su brazo ejecutor, la policía, de reprimir a aquellos que defienden sus derechos fundamentales sobre la tierra, en un contexto donde las aguas del Bañado La Estrella han desbordado, afectando a cientos de formoseños, quienes han quedado sin hogar.

“Este es el panorama desolador que hoy vive el oeste formoseño”, señala el comunicado, haciendo hincapié en la falta de respuesta por parte de los representantes del pueblo, como los Diputados Provinciales y funcionarios del gobierno, quienes no se han pronunciado ni se han acercado a verificar la situación en el terreno. Se denuncia que la indiferencia y obsecuencia de los funcionarios con el poder central han llevado al abandono y la traición hacia los ciudadanos, quienes, según el comunicado, confiaron en ellos a través del voto.

El Frente Político también realizó un llamado a la reflexión, recordando a los representantes políticos que, en su juramento, prometieron defender los derechos de todos los formoseños. En este sentido, la agrupación dejó en claro que no olvidarán el abandono ni la falta de acción de los funcionarios durante estos hechos.

“Desde Confluencia Ciudadana hacemos pública nuestra solidaridad e incondicional apoyo a estos formoseños de bien que nos están dando una lección de ciudadanía. ¡Fuerza! De rodillas no se puede caminar”, concluye el comunicado, destacando la lucha de los pueblos originarios y criollos afectados.

El documento fue firmado por el Partido Instrumento Electoral la Unidad Popular, la Agrupación REVOVAR (UCR), el Partido Libres del Sur, el Partido Unión Popular y el Partido Socialista.