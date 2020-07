Conformaron la Unión de Trabajadores de la Economía Popular

Compartir

Días atrás en el local ubicado en calle Fortín Yunka 1.543 se reunieron importantes referentes de las organizaciones sociales con la finalidad de dejar constituida la Unión de Trabajadores de la Economía Popular – UTEP Formosa.

Los presentes recordaron que a principio de febrero se constituyó la Junta Promotora y desde entonces se dialogó con diversas organizaciones, así como también se organizaron diversas actividades, entre las cuales estuvo la marcha del 12 de febrero denominada “La deuda es con el pueblo. Fuera el FMI”. “Desde entonces vemos la necesidad de fortalecer la construcción de un espacio que represente a los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular, más aún cuando los últimos de la fila son los que ponen el cuero todos los días, en la crisis que ya era muy grande con la herencia macrista, que hoy se acentúa con esta pandemia mundial que destruye además de la salud, la economía, el empleo y con él la posibilidad de subsistencia de los sectores más vulnerables. La changa desapareció de nuestros barrios, en esta cuarentena no es igual para el que no tiene un trabajo fijo, que nuestro sector, por eso es necesario la organización”, se aclaró.

Participaron del encuentro el Movimiento Evita; Somos Barrio de Pie; Movimiento Octubre; Movimiento Trabajadores Exclusivo; Movimiento Campesino Formoseño; La Martín Fierro; Pueblo Unido; La Poderosa; Movimiento Nacional Primero La Patria; MP Resistencia; La Nueva Mayoría; Federación de Cooperativa de Trabajo de la provincia de Formosa.

También, se sumaron el Movimiento Territorial y Liberación (M:T:L) y el Movimiento Independiente Justicia y Dignidad (M.I.JyD).

Asimismo, se explicó que hay una invitación permanente de seguir acordando e integrarse con otras organizaciones “hermanas”.

Por último, desde la UTEP- Formosa se mostraron “convencidos” en en la necesidad de la conformación de un sindicato que represente a las trabajadores y trabajadoras de la Economía Popular “con la agencia de techo, tierra y trabajo” y “tomando las palabras del Papa Francisco hemos resuelto ponernos de pie y ser poetas sociales, somos los que día a día nos inventamos nuestro trabajo y con gran esfuerzo damos la batalla que nos impone el capitalismo feroz de exclusión”.

“Trabajadores sin patrón, excluidos de todo derecho y reconocimiento, pero conscientes de nuestra propia dignidad humana, logramos visibilizar nuestra existencia silenciosa y obtener algunas conquistas. En nuestras manos no solo está el destino de los pobres sino el futuro de la humanidad toda, golpeada por una crisis socioambiental y un sistema que sólo rinde culto al dinero”, finalizaron.