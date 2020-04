Congresal Nacional de ATE criticó duramente al intendente de Pirané y denunció persecución

Compartir

En contacto con el Grupo de Medios TVO, Eliberto Segovia, quien es congresal nacional de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) lanzó duras criticas contra el intendente de la localidad de Pirané, Mario Diakovsky a quien acusó de querer «manejar con la Policía y la Justicia a los empleados municipales». También aseveró que debido a los permanentes reclamos los referentes del gremio son «perseguidos» y se les «prohíbe» el acceso a los lugares de trabajo de «los compañeros». Es importante decir que la dicha comuna cuenta con 570 trabajadores donde 150 están afiliados a ATE.

Primero, recordó que el miércoles junto al delegado municipal «nos acercamos a realizar un reclamo por 7 compañeros que pidieron que no le descuenten el presentismo ya que su encargado los autorizó a modo de compensatoria por el trabajo que realizan en el marco de la pandemia; al llegar al lugar nos recibió la Jefa de Personal y se resolvió el problema, cuando salí de la oficina había un agente policial quien me pidió que me retire del lugar, al preguntarle el motivo no supo qué responder, ante esto me retiré tranquilamente. Ayer -viernes- cuando fui al Taller Municipal se acercó un Policía y me dijo que lo acompañe hasta afuera y que iba a llamar a un Oficial para que me explicara cuál es el motivo de que no pueda estar allí».

Seguidamente, el gremialista comentó que está es la «consecuencia» de «reclamar los derechos de los compañeros como ser el aumento de sueldo del 15%, exigir la indumentaria reglamentaria para los trabajadores y un bono mínimo. Debido a todo esto vino la represalia contra la gente de ATE».

Lanzó asimismo que el intendente local Mario Diakovsky «quiere manejar con la Policía y la Justicia a los empleaos municipales» lamentando que «en el Municipio hay presencia policial diaria, lo mismo sucede en el Concejo y en el Taller Municipal. Este es el Intendente por el cual puso la cara e hizo la campaña el vicegobernador de Formosa, Eber Solís, creo que no estamos en una democracia ya que suceden cosas que pasaban en 1983».

«Diakovsky nunca está en el Municipio, no responde como debería al empleado ni a la gente del pueblo. Siendo peronista y teniendo un gobierno provincial y nacional peronista me siento defraudado», expuso el mismo.

A continuación, Segovia también se mostró en desacuerdo con el accionar policial en dicha localidad ya que «el viernes fuimos agredidos ante la mirada de los uniformados, somos perseguidos por el Intendente, hay una orden para que no nos acerquemos al lugar de trabajo de nuestros compañeros, y la Policía se presta para que se cumpla eso».

«Lo único que hacemos es reclamar los derechos de nuestros compañeros y los nuestros que tenemos adquiridos por ser rabajadores del Estado», dejó en claro.

Medidas

Al ser consultado por las medidas que adoptarán en cuanto a lo ocurrido indicó que están efectuando diferentes análisis, pero el momento no es propicio debido a las medidas adoptadas para evitar la propagación del coronavirus. «Vamos a tomar medidas, pero debido a la pandemia no será ahora, esperaremos a que pase. Lo que sí quiero dejar en claro es que no vamos a dejar de hacer pública la situación a través de los diferentes medios de comunicación. Como gremialistas ahora estamos atados de manos y pies porque no nos podemos juntar ya que debemos cuidar la salud de todos, pero no nos vamos a callar», lanzó.

«Cuando pase la cuarenta veremos qué hacer porque esto no puede seguir ocurriendo, no pueden seguir jugando con la dignidad de los compañeros», cerró.