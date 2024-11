Congreso: la oposición acusa al Gobierno de dilatar el debate por el presupuesto

En el último gran sprint legislativo, el Gobierno y la oposición disputan artículo por artículo el presupuesto 2025, una ley clave para la administración de Javier Milei que puja por mantener el equilibrio fiscal. La pelea tiene todos los condimentos porque desde las fuerzas dialoguistas comienzan a ver una actitud dilatoria del oficialismo, mientras que en la Casa Rosada lo niegan y dicen tener los votos para aprobar la propuesta.

En el kirchnerismo crece la sospecha de que Milei no quiere la aprobación del Presupuesto 2025 y especulan que la intención de fondo es continuar con el plan de cuentas de la gestión de Alberto Fernández para poder hacer un uso discrecional de las partidas en un año electoral particular, ya que los gobernadores también jugarán parte de su poder en el Congreso.

Sin embargo, el oficialismo niega esa estrategia. «Lo que más le conviene al Gobierno es que se apruebe el presupuesto tal cual se planificó», aseguró un operador libertario, confiado en que los resultados económicos conseguidos en estos 11 meses le permitirán a Milei cumplir con su objetivo de déficit cero.

Desde la oficina de Martín Menem estiman que tendrán los votos para sacar el presupuesto, aseguran que tienen 90 diputados asegurados, entre propios y aliados, sin contar a la UCR que le puede aportar 20 apoyos si logran afinar algunas diferencias. Una comisión de la bancada que encabeza Rodrigo De Loredo ya tuvo un par de reuniones con José Luis Espert, titular de la comisión de Presupuesto, el presidente de la Cámara, el senador Bartolomé Abdala y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman.

En el oficialismo evalúan que una de las principales cartas ya la jugaron esta semana con el lanzamiento del Régimen de Reparación Federal, un plan mediante el cual el Gobierno quiere ordenar las «deudas mutuas» y «compensaciones» económicas entre la Nación y las provincias. Los libertarios creen que es el momento de negociar estos pasivos.

Los gobernadores y

la aprobación del presupuesto

Con la propuesta lanzada este jueves por el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, «los más interesados en que se apruebe el presupuesto son los gobernadores porque necesitan asegurarse los fondos», según el análisis de los libertarios. La oferta no tuvo una reacción inmediata de las provincias, ya que sólo Mendoza, gobernada por el radical Alfredo Cornejo, dejó trascender cierto interés.

«Con este plan hasta Kicillof va a tener beneficios», apuntaron desde el oficialismo, quienes entendieron que en esa negociación entran rutas, obra pública y las cajas previsionales. En este último rubro, el trueque propuesto por la administración de Javier Milei no es simple porque depende de lo que arrojen las auditorías que van a paso «lento» y que demandarán un año.

Sin embargo, hay confianza entre los libertarios de que podrán capitalizar así los votos de los diputados que tienen terminal en sus provincias. Uno de los objetivos sería el bloque de Innovación Federal, un espacio que responde a los gobernadores Alberto Weretilneck (Río Negro), Gustavo Sáenz (Salta) y Hugo Passalacqua (Misiones).

También suman a los dos sanjuaninos, lo que le permitiría estar en los 115 votos, aún lejos de los 129 que se necesitan para el quórum.

La misión no será sencilla porque hay malestar en las provincias e incluso trascendió que un gobernador dialoguista llamó a un importante senador K con la intención de avanzar desde el Congreso con una reforma en el reparto de la coparticipación. Según confiaron a este diario, la operación fue abortada por una cuestión de plazos, ya que el Congreso cierra el período de sesiones ordinarias el 30 de este mes y, además, saben que una maniobra en ese sentido será vetada por el Presidente.

Por eso, el oficialismo también quiere convencer a los 6 de la Coalición Cívica, que tiene a Paula Olivetto en la comisión para apoyar con su firma el despacho de mayoría. Aunque en el bloque que responde a Elisa Carrió están preocupados por el ritmo lento del debate. La semana próxima, los diputados de ese sector se reunirán con los asesores económicos para hacer un punteo del proyecto pero ya anticiparon que no avalarán facultades especiales y reclamarán los fondos para los jubilados.

Un poco más difícil será la negociación con Encuentro Federal que anunció que irá con dictamen propio con eje en mantener el equilibrio fiscal pero reasignando partidas de la SIDE, área que controla el asesor todoterreno Santiago Caputo, y de Karina Milei, para financiar el aumento a los jubilados y el presupuesto de educación. Sin embargo, en el oficialismo sólo se quedaron con el mensaje en off de Miguel Angel Pichetto, presidente de este bloque variopinto de 16 diputados, quien dijo que se va a respetar lo que digan los gobernadores.

En el kirchnerismo todavía están en proceso de análisis de cada uno de los artículos del proyecto enviado por el Ejecutivo y la intención es tener una conclusión precisa para la próxima semana con la intención de acordar una estrategia con los gobernadores. Hay mucha tensión por la falta de compensación a las provincias por los recortes que hubo en las transferencias que complican el pago de los servicios de educación y salud, sin contar con la caída en la obra pública.

Pero otro de los puntos que cuestionan tienen que ver con la delegación de facultades para que Luis Caputo pueda renegociar la deuda sin intervención del Congreso.

Por lo pronto, los libertarios entienden que se modificó el cronograma del presupuesto. La actividad en la comisión de Diputados estuvo concentrada en reuniones informativas con funcionarios del Ejecutivo. Espert, quien comanda las audiencias, trataba de convocar a un nuevo encuentro para la próxima semana, pero no será sencillo porque hay legisladores que viajan a Estados Unidos como veedores de las elecciones en ese país. La idea es que el proyecto se trate en el recinto el miércoles 20.