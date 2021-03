Conmebol y FIFA buscan solución ante el riesgo de postergar la próxima doble fecha de Eliminatorias

Compartir

Linkedin Print

En Sudamérica estaba todo listo para que se lleve a cabo la doble fecha FIFA entre el 25 y 30 de marzo con los encuentros correspondientes a la quinta y sexta jornada del certamen. Sin embargo las federaciones europeas pusieron el grito en el cielo por la cesión de sus jugadores. Las ligas más importantes del mundo como la italiana, española, inglesa y alemana alertaron a la FIFA, que puso en conocimiento de la situación a la Conmebol.

¿Cuál es el conflicto? Además de perder a sus futbolistas para jugar los choques clasificatorios para el Mundial de Qatar 2022, los clubes europeos no tendrían disponibles a los protagonistas por un período de 10 días teniendo en cuenta el aislamiento obligatorio al que deberán someterse tras sus respectivos viajes.

Por caso el entrenador alemán del Liverpool, Jürgen Klopp, alzó la voz por este tema: “Creo que todos los clubes están de acuerdo en que con los mismos problemas no podemos dejar ir a los chicos y luego arreglar la situación cuando regresen colocando a nuestros jugadores en una cuarentena de 10 días en un hotel, simplemente no es posible. Entiendo las necesidades de las diferentes federaciones de fútbol, pero este es un momento en el que no podemos hacer felices a todos y tenemos que admitir que los clubes pagan el salario a los jugadores, por lo que tenemos que ser la prioridad”.

En las últimas horas se le sumó Josep Guardiola, estratega del Manchester City, quien se explayó sobre el asunto y fue terminante: “Nosotros queremos dejar ir a los jugadores a sus selecciones, sabemos lo importante que es para ellos, nunca le voy a decir a un jugador que no vaya a representar a su país en una Eurocopa, Copa América o lo que sea. Pero no tiene sentido volver y hacer un aislamiento de 10 días sin entrenamiento cuando estamos jugando la Premier League y posiblemente los cuartos de final de la Champions League. Si ellos no van a estar disponibles para estos partidos entonces no van a viajar. Eso es seguro. A menos que la UEFA o FIFA inventen algo especial”. Y agregó: “Seguimos los protocolos por 8 ó 9 meses, el país está cerrado, los empleados del club vienen de su casa acá y de acá a su casa para trabajar en la misma burbuja, somos testeados cada dos días y después de eso, en el momento más importante de la temporada, ¿dejamos que los jugadores se vayan? No sabemos qué pasará porque esos países están en zona roja por decisión del gobierno, que estarán 15 ó 20 días sin competir cuando hay partidos cada tres días. No van a viajar de ninguna manera. Estoy seguro de que la gente de UEFA y FIFA entenderán nuestros motivos”.

La alternativa de que cada institución utilice criterio propio a la hora de aceptar la citación de sus jugadores seleccionados no parece ser la principal. La FIFA, Conmebol y asociaciones miembro entablaron una reunión que pasó a cuarto intermedio hasta hoy: la idea es resolver cuanto antes si se disputan o postergan los cotejos antes mencionados.

Desde la Conmebol aseguraron que se cumplirán todos los protocolos establecidos. Entienden que no sería justo que algunos conjuntos nacionales cuenten con sus principales figuras y otros no, mientras que tampoco sería viable la idea prescindir de las estrellas en la competición por excelencia a nivel continental.

Hoy será un día clave y, tras la reunión virtual entre las partes, puede llegar a definirse el asunto. El tiempo corre y los seleccionadores tienen sus nóminas listas para ser publicadas.

Comunicado de la Conmebol

“Fue realizada una sesión de trabajo de la FIFA, CONMEBOL y asociaciones miembro sobre la fecha de marzo de las Eliminatorias. La FIFA se comprometió a seguir buscando una solución al impasse surgido porque los jugadores sudamericanos que militan en ligas europeas no son liberados en favor de sus selecciones. Mañana está programada una reunión virtual entre el presidente de la FIFA y el Consejo de la CONMEBOL”

Compartir

Linkedin Print