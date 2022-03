Compartir

Linkedin Print

Nefrólogos y otros profesionales brindaron información a la comunidad sobre prevención, detección, diagnóstico y tratamiento de la Enfermedad Renal. Además, llevaron a cabo controles para detectar los principales factores de riesgo asociados al desarrollo de esta patología, como son la diabetes e hipertensión, entre otros.

En un stand instalado en la Plaza San Martín, el jueves por la tarde, el servicio de nefrología del Hospital Interdistrital “Evita” llevó adelante una importante actividad de difusión y concientización en el Día Mundial del Riñón, dirigido a la población en general.

Los profesionales nefrólogos estuvieron acompañados por nutricionistas, médicos clínicos y otros especialistas de la mencionada institución sanitaria, quienes de manera interdisciplinaria aportaron recomendaciones, sobre todo, para el cuidado de los riñones y la prevención de las enfermedades renales.

La responsable del servicio, especialistas en nefrología Judith Palmas, explicó que la fecha se celebra en todo el mundo por iniciativa de la Sociedad Internacional de Nefrología, que propone concientizar a las personas en todo el planeta sobre la Enfermedad Renal, “sobre todo porque puede ser silenciosa o presentar muy pocos síntomas y una vez que se evidencian, a veces, está ya en un estado muy avanzado”.

“Lo fundamental es siempre la prevención”, afirmó, comentando que en la ocasión, los nutricionistas dieron consejos sobre cómo debe ser una alimentación adecuada, para proteger los riñones “también hicieron hincapié en mantener un peso estable, hacer actividad física y tomar abundante agua, ya que favorece al buen funcionamiento de los riñones”.

A la información difundida y a las recomendaciones del equipo de salud, se sumaron, en la tarde, una serie de controles: medición de tensión arterial y nivel de glucemia, más la entrega de folletos informativos y el diálogo con los profesionales de salud, que permitió a los interesados formular preguntas y disipar dudas sobre la enfermedad renal.

Acerca del desarrollo de la enfermedad, Palmas precisó que “en general” los síntomas “son indirectos” y, frecuentemente, “uno no los relaciona con un problema de riñón”. Explicó que, por ejemplo, una persona que tiene anemia “puede ser por causa de una enfermedad renal”.

O una persona que tiene gastritis, puede ser porque la urea, una sustancia que debe ser eliminada por los riñones “está muy alta y produce ese trastorno digestivo con mal aliento, inapetencia, cansancio, debilidad y “el paciente no entiende lo que le pasa y no lo asocia con los riñones”, describió.

Agregó que en la mayoría de los casos, los pacientes manifiestan “no siento nada, a mí no me duele nada y realmente es así, pero los controles periódicos son fundamentales, sobre todo en pacientes que tienen enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión, ya que son factores de riesgo que pueden ocasionar fallo renal”.

Reafirmó, entonces, la importancia de mantener a estas enfermedades “controladas y estables”, ya que el 80% de las personas que necesitan terapia de reemplazo renal, como es la diálisis, cuando los riñones ya no le funcionan para nada “sucede como consecuencia de estas dos enfermedades, mal controladas”.

Consultas y abordaje

Palmas puso de resalto que las personas que quieran hacer un control de sus riñones, pueden acercarse al hospital o centro de salud más cercano y “pedirle al médico que lo atiende un análisis de sangre para ver los valores de urea, creatinina y una ecografía”.

“Si los valores dan elevados”, dijo y en la ecografía “se detecta alguna anormalidad de los riñones, el médico lo va derivar al especialista en nefrología para que efectúe la evaluación y el seguimiento correspondiente”.

Sobre lo anterior, remarcó que “desde la consulta, los estudios, el diagnóstico, el tratamiento” e inclusive las terapias de reemplazo renal más complejas, como “diálisis y trasplantes renal”, son ofrecidas por el sistema público de salud de nuestra provincia “de manera gratuita a los pacientes”.

Finalmente, dio a conocer que el servicio de nefrología del hospital Interdistrital “Evita” está disponible para la atención, de lunes a viernes, de 6.30 a 18 horas “donde pueden acercarse quienes deseen consultar”.

Compartir

Linkedin Print