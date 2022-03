Compartir

Linkedin Print

El ex integrante del seleccionado argentino de rugby, de 42 años, recibió entre 2 y 3 impactos de bala este sábado a la madrugada en pleno centro de la capital francesa. El hecho se produjo tras una discusión en un bar.

El argentino Federico Martín Aramburu, exintegrante del seleccionado nacional de rugby, Los Pumas, fue asesinado a tiros este sábado a la madrugada en pleno centro de la ciudad de París durante una pelea a la salida de un bar nocturno, informó la prensa francesa.

El incidente tuvo lugar a las 6.15 local (2.15 de Argentina) en el local gastronómico Le Mabillon, del barrio de Saint-Germain, al que había asistido con el francés Shaun Hegarty, su socio comercial y también excompañero en el club Biarritz Olympique.

Los exrugbiers iniciaron una discusión con dos hombres que se ubicaban en una mesa contigua y se invitaron a pelear sobre el boulevar Saint-Germain. Los golpes terminaron cuando uno de ellos exhibió una pistola automática, reconstruyó el diario Le Parisien.

Minutos después, Aramburu y Hegarty caminaban por el boulevar Saint-Michel cuando se les aparejó un vehículo marca Jeep -según versiones de aspecto militar-, del que se detonaron al menos cinco disparos.

El argentino, de 42 años, recibió entre dos y tres impactos de bala y murió antes que los rescatistas llegaron al lugar para socorrerlo.

El ex integrante del seleccionado argentino de rugby fue baleado en la capital francesa.

La fiscalía de París abrió una investigación por asesinato: pedirá las imágenes de las cámaras de seguridad del bar y recolectará el testimonio de diversos testigos para determinar lo sucedido, adelantó la prensa.

«Es un lugar bastante ‘chic’. Y el boulevard Saint-Germain no es conocido por ser un sector particularmente peligroso», admitió un policía citado por el periódico Le Parisien.

Federico Martín Aramburu, oriundo de La Plata, inició su carrera en el Club Atlético San Isidro (CASI) y jugó 22 partidos internacionales con Los Pumas, con los que fue protagonista del histórico tercer puesto en el Mundial Francia 2007.

En el rugby de ese país militó entre 2004 y 2010 con las camisetas de Biarritz Olympique, Perpiñán y Dax. Ganó el Campeonato de Francia en 2005 y 2006 con su primer equipo.

Ya retirado de la actividad, en 2014, Aramburu fundó junto a Hegarty la agencia de viajes Esprit Basque, ubicada en Biarritz, localidad costera del suroeste.

Conmoción en el

abiente del rugby

El excapitán de Los Pumas Agustín Pichot anunció que viajará en las próximas horas a París para acompañar a los padres y suegros de Federico Martín Aramburu, exrugbier argentino.

Pichot, figura reconocida en Francia y exvicepresidente de la World Rugby, confirmó la noticia a Télam con un mensaje en el que lamentó la muerte de su excompañeros en el seleccionado argentino.

«Era un amigo, un gran compañero, también amigo de mi hermano. Compartimos miles de partidos y giras», compartió Pichot a esta agencia.

Por su parte, el presidente de la Unión de Rugby Argentina (URBA), Santiago Marotta, se mostró «conmocionado» por el asesinato del exPuma Federico Aramburu en París y ratificó el inicio del Top 13 programado para este sábado con seis partidos.

«Estoy muy conmocionado por esta durísima y espantosa noticia. Estamos muy afectados y más de la forma en que sucedió», expresó el dirigente en diálogo con Télam.

Marotta entendió que la muerte de Aramburu «afecta a todo el rugby argentino», aunque confirmó que el Top 13, máxima categoría de la URBA, «no se va a suspender» porque frente a lo reciente del hecho «es muy apresurado saber si se tomará alguna medida».

La Federación Francesa de Rugby confirmó que el argentino será recordado este sábado en la previa del partido que los Blues jugarán ante Inglaterra en el Stade de France en busca del título del tradiconal torneo Seis Naciones.

«Nos enteramos con tristeza del fallecimiento de Federico Martín Aramburú. Hoy tenemos un gran pensamiento para su familia, amigos y todo el rugby argentino. Se le rendirá un homenaje esta noche en el Stade France», confirmó la institución en sus redes sociales.

Compartir

Linkedin Print