Conmoción en el fútbol argentino por la muerte del juvenil Roni Arias Álvarez, de 20 años

Un profundo dolor se instaló en San Juan y se trasladó hacia todo el país. Es que en las primeras horas de la tarde, el club San Martín de San Juan confirmó la muerte del joven futbolista de 20 años Roni Arias Álvarez.

La noticia impactó de inmediato en el ambiente deportivo cuyano, donde el prometedor jugador había forjado una trayectoria reconocida y mantenía lazos estrechos con varios equipos que pretendían con tenerlo entre sus filas.

Según la información difundida por Canal 13 de San Juan, el deceso ocurrió de manera repentina, truncando la vida y la carrera de una promesa que, a su escasa edad, ya había dejado huella en distintos clubes de la provincia.

“Con profundo dolor y pesar, la familia bohemia se despide de su jugador de primera división, Ronaldo Roni José Arias Álvarez. Excelente jugador y persona, con una gran carrera futbolística, pero sobre todo con un gran corazón. Un joven alegre, responsable, compañero y apasionado por el fútbol”. Así despidió Sportivo Peñarol al joven futbolista, tras conocerse la noticia de su fallecimiento.

El mensaje, difundido en las redes sociales del club, refleja la conmoción y el vacío que dejó la partida del joven talento en la zona. Además, San Martín de San Juan, también se manifestó en su cuenta oficial de X (ex Twitter) para despedir a la estrella local. «Con profundo dolor acompañamos a la familia, amigos y seres queridos de Ronaldo Arias. Deseando pronta resignación y mucha fortaleza en éste difícil momento», fue el comunicado del Santo sanjuanino.

El último club en el que militó Roni, Sportivo Peñarol, fue el primero en expresar públicamente su pesar. En su comunicado, la institución no solo destacó las cualidades deportivas de Arias Álvarez, sino que subrayó su calidad humana: “un joven alegre, responsable, compañero y apasionado por el fútbol”. El apodo que había adquirido evidenciaba el cariño y la cercanía que sentían por él tanto sus compañeros como los dirigentes y los hinchas.

La carrera de Roni Arias incluyó pasos por equipos como Sportivo Desamparados, ADA, San Martín de San Juan, el propio Bohemio y otros clubes de la región. Su recorrido por estas instituciones le permitió consolidar una reputación de jugador comprometido y persona íntegra, atributos que resaltaron en los mensajes de despedida y en el recuerdo de quienes compartieron vestuario y cancha con él. El fallecimiento de Arias Álvarez dejó una marca profunda en el fútbol sanjuanino, que perdió a uno de sus jóvenes talentos.

Por su parte, Deportivo Rincón emitió un sentido mensaje en el que destacó su pasión por el fútbol, su entrega por la camiseta azulgrana y el recuerdo imborrable que dejó en cada partido: “Nos hiciste muy felices por momentos, nos hiciste abrazarnos en cada gol, nos hiciste ilusionar con tu juego. Hoy nos haces llorar… y en cada lágrima hay un gracias”.

La familia vivió una mañana de angustia cuando, al intentar despertarlo, descubrieron que no respondía. El joven había pasado la noche anterior en su hogar, tras compartir la cena y manifestar un profundo cansancio. Alarmados por la falta de reacción, sus allegados decidieron trasladarlo de inmediato en un vehículo particular al Hospital Rawson, donde los profesionales de la salud confirmaron que ya no presentaba signos vitales. Así se desencadenó una investigación judicial que busca esclarecer las circunstancias de su fallecimiento.

La noticia, confirmada por fuentes vinculadas a la investigación y recogida por la Justicia, ha generado conmoción en su entorno. Según el relato de los familiares, el joven había entrenado durante la jornada del miércoles y, al regresar a su domicilio, expresó a sus seres queridos que se sentía “muy cansado”. Luego de cenar, se retiró a descansar, sin que nada hiciera prever el desenlace que se produciría horas después.

El caso quedó bajo la órbita de la UFI Delitos Especiales, que ahora trabaja en la recolección de pruebas y testimonios para reconstruir los hechos. Las autoridades judiciales han señalado que el objetivo principal es esclarecer “la causa real de la muerte” de Arias y en qué momento exacto se produjo el deceso.

