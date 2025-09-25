Conmoción en Formosa por Ataque a Concejal Electo y Muerte del Agresor

El panorama político y social de la provincia de Formosa se ha visto sacudido por un «nuevo hecho de violencia política» que ha generado un «repudio generalizado». La noticia, difundida a través de una entrevista en el programa radial «Exprés En Radio» FM VLU 88.5 del Grupo de Medios TVO, reveló los detalles de un ataque a un concejal electo en la localidad de Ibarreta.

La víctima, identificada como «Carmelo Barrios», concejal electo y delegado actual del registro civil local, fue baleada en un suceso ocurrido en la tarde de ayer. Actualmente, Barrios se encuentra «internado en el hospital interdistrital Evita» en la ciudad de Formosa, tras ser asistido e intervenido quirúrgicamente de urgencia en el hospital local de Ibarreta.

El Relato Oficial del Hecho: Cuatro Disparos y Hallazgo del Agresor

Para ofrecer la información oficial sobre el caso, el programa contactó al Comisario General Víctor Casas de la Policía de Formosa, quien brindó un detallado informe. El Comisario Casas confirmó que el hecho se produjo en la «salida de su lugar de trabajo» del concejal electo, quien fue «interceptado por el autor del hecho».

El Comisario General Casas explicó el desarrollo de los acontecimientos: » el concejal desciende de su vehículo para dialogar con esta persona. Donde esta persona extrae un arma de su vehículo y le efectúa cuatro disparos». Estos proyectiles impactaron en el cuerpo del concejal, quien fue asistido por terceros y trasladado al hospital local. Allí, los médicos lograron «extraer un proyectil de plomo» antes de su posterior derivación a Formosa capital.

Hallazgo Trágico: El Agresor Pierde la Vida Cerca del Vehículo Abandonado

Las novedades más impactantes y recientes tienen que ver con el destino del agresor. El Comisario Casas relató que tras el ataque, el autor del hecho se «desplaza en su vehículo particular». Inmediatamente, se montó un «operativo re rojo acá en la localidad evitando que el vehículo salga de acá». El rodado fue encontrado «abandonado en sector de ladrillería en marcha».

Tras las diligencias dispuestas por el juez de turno y la continuidad del rastrillaje en la mañana de hoy, se produjo el hallazgo que conmociona a la provincia: «se encuentra el cuerpo del autor del lecho en un sector de la ladrillería detrás de un montículo de tierra sin vida con el arma utilizada al lado de él». El agresor, según el relato del Comisario, «presenta un disparo de arma de juego aparentemente en la boca, no tiene orificio de salida de cráneo».

El Elemento Inusual: Vínculos Personales y Políticos entre Víctima y Victimario

Un aspecto que ha causado gran perplejidad tanto a las autoridades como a la población es la relación que existía entre el concejal electo y su atacante. El Comisario Casas destacó que el agresor era una persona que «hace tiempo ya trabajaban juntos, aparentemente habría una buena relación entre ellos». Además, se confirmó que «eran del mismo espacio político, trabajaban en hora de la tarde en el mismo lugar».

Este vínculo previo añade un elemento de misterio a la investigación. El periodista, Daniel Moreira Viera, resaltó que es «totalmente insólito el hecho en sí mismo porque no estamos acostumbrados a ver este tipo de situaciones». Sumado a esto, se hizo hincapié en el testimonio de testigos: el concejal «descendió de su vehículo para hablar con esta persona y esta persona le disparó sin mediar palabra». El Comisario reconoció que es «un poco llamativo» que no hubiera habido enfrentamiento verbal, señalando que los compromisos o motivos subyacentes «se desconocen, etapa de investigación».

Estado Actual de la Causa y Conclusión: Investigación en Curso

Las diligencias restantes se centran ahora en la realización de la necropsia del cuerpo del agresor en la morgue de la capital, conforme a lo dispuesto por el juez de turno.

Mientras la justicia avanza para determinar los motivos del ataque, la situación del concejal «Carmelo Barrios» es de «pronóstico reservado» en el Hospital Interdistrital Evita. El suceso, ocurrido en la intersección de la avenida 25 de Mayo y calle España de Ibarreta, ha generado una enorme repercusión y, como bien se señaló al final del programa, es una «situación que efectivamente ha generado mucha repercusión en el marco de una causa que no ha hecho más que empezar».