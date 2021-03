Conmoción en las MMA: Nurmagomedov confirmó que “está 100% oficialmente retirado” de la UFC

Compartir

Cuando Khabib Nurmagomedov anunció su retiro de la UFC en octubre de 2020 tras vencer a Justin Gaethje con una sumisión en el segundo asalto, todos tenían una luz de esperanza de volver otra vez en el octágono. Pero su adiós ya es oficial. Tras algunas reuniones con Dana White, presidente de la competición, ambos confirmaron en las redes sociales que ya no hay vuelta atrás.

A hace dos meses, el propio Khabib alentó la opción de un último combate en la previa del choque entre Conor McGregor y Dustin Porier, pero las esperanzas se esfumaron cuando Dana White confirmó la despedida en las redes sociales.

“29-0 se queda así. Está retirado oficialmente al 100 %. Fue increíble verte trabajar, Khabib. Gracias por todo y disfruta de lo que viene a continuación mi amigo”, escribió el mandamás de la UFC.

Tampoco tardó en aparecer el mensaje del propio Khabib. En su cuenta de Instagram, The Eagle publicó fotos junto a Dana White y escribió algunas palabras para reafirmar su decisión de no volver a pelear pese a que estos meses estuvo varias veces en las instalaciones de la compañía en Abu Dhabi y Las Vegas para seguir entrenando.

“Fue una buena cena con gente estupenda. Dana White, muchas gracias hermano por la oportunidad de probarme a mí mismo, ustedes han cambiado muchas vidas para siempre debido a este deporte. Nunca olvidaré tu actitud hacia mí, Dana. Mi padre no se olvidó y mis hijos te recordarán. Hoy hubo una conversación real entre hombres reales. También gracias a todo el equipo, socios de reserva y todos los fanáticos. Espero que acepten mi decisión y me comprendan”, comunicó el luchador daguestaní.

Entre la ausencia de rivales que lo motiven y la muerte de su padre por coronavirus en julio del año pasado, Khabib Nurmagomedov ha decidido poner fin a su fantástica carrera pase a solamente tener 32 años. Se retira como uno de los más grandes de la historia de UFC y de las MMA, siendo un especialista de las sumisiones.

Su nombre se hizo conocido mundialmente cuando derrotó a Conor McGregor, en una pelea que terminó en escándalo y que le supuso una suspensión de nueve meses, pero que no empañó sus cualidades en los octágonos.

Se marcha con un bagaje de 29-0, con tres defensas exitosas de su título que ahora queda vacante. Según dijo Dana White en ESPN, ese cinturón de peso ligero se lo disputarán Michael Chandler y Charles Oliveira el próximo 15 de mayo.

