Conmoción por el secuestro, abuso, tortura y robo a un joven de 14 años

Efectivos de la Comisaría San Martín Dos detuvieron a dos sujetos que le robaron su celular y luego abusaron sexualmente de un menor de 14 años de esa localidad; además secuestraron una motocicleta, un cuchillo y otros elementos de interés para la causa.

El lamentable episodio se tomó conocimiento el lunes a las 02:30 horas, cuando el menor acudió con su progenitor a la Comisaría local, para denunciar lo sucedido en el barrio Primero de Mayo de esa localidad.

A partir de los datos aportados por la víctima, se inició la investigación con un nutrido grupo de efectivos, y se logró en pocas horas, la detención de ambos sujetos de 23 y 26 años sindicados como presuntos autores.

También secuestraron en el marco de la investigación, una motocicleta en la que se desplazaban los sujetos, un cuchillo que utilizaron para amenazar a la víctima y robarle su teléfono celular, como así otros elementos que son de interés para la causa.

Por el hecho, se inició una causa judicial por los delitos de “Robo con el Uso de Arma Blanca, Privación Ilegítima de la Libertad, Abuso Sexual con Acceso Carnal y Lesiones”, causa sustanciada con intervención de la jueza de Instrucción y Correccional de Las Lomitas, Dra. Araceli Mocca.

Padre del joven

En comunicación con el Grupo de Medios TVO, Marcos -padre del muchacho abusado y torturado- contó lo ocurrido y además dijo que el menor no recibió mayores atenciones médicas ni psicológica, por lo cual decidieron junto a los vecinos del pueblo llevar adelante una marcha donde también reclamaron justicia y que estos sujetos paguen por lo que hicieron.

“No podemos creer lo que le hicieron a mi hijo. Ahora estamos marchando porque tenemos miedo de que no haya justicia y que los liberen a estos delincuentes, no queremos que esto vuelva a suceder”, comenzó diciendo.

Consultado si los detenidos son conocidos en el pueblo respondió que sí “por delincuentes” y agregó que “tienen mucha causas por robos, son gente del Intendente quien como si nada los vuelve a sacar de la cárcel”.

Al ser consultado por cómo está su hijo respondió: “él tiene el cuerpo completamente desfigurado, está todo golpeado, las manos las tiene cortadas con tenaza, la lengua también”.

“Él supuestamente tenía que estar internado, pero está en mi casa con dolores; acudimos al doctor y nos dijo que es la Policía la que se tiene que hacer cargo que vayamos a la Comisaria, él está en la casa con dolores, sigue llorando, atormentado, ahora vine a la marcha y lo dejé con mi papá porque no lo quiero dejar solo; a él lo jugaron, casi lo mataron”, continúo diciendo el hombre.

Asimismo, Marcos agregó que cuando ocurrió el hecho su hijo volvía de un comercio cercano. “Él se fue a comprar para la cena a un kiosco que está a media cuadra de mi casa, iba a pagar por Mercado Pago porque justo yo cobré y como no pude sacar plata transferí a esa billetera virtual, cuando volvía del negocio fue interceptado en medio de la oscuridad, esto pasó a las 19.30 horas del lunes. Tras interceptarlo le pusieron un cuchillo en el cuello y lo llevaron hasta un barrio que se llama 1 de Mayo ubicado donde termina el pueblo; ahí le jugaron como quisieron”.

“Tres personas eran las involucradas en principio, pero el tercero cuando advirtió lo que estaba por pasar dijo que no quería tener nada que ver y se fue”, señaló.

Robo

Por otro lado, el padre del joven agredido relató que además de las aberraciones narradas anteriormente, también le robaron el dinero que tenía en la billetera virtual. “Le sacaron toda la plata de mi sueldo que estaba en el Mercado Pago, estaba todo en el celular y ellos le obligaban a mi hijo a desbloquearlo para transferirse la plata”, expresó.

“Lo amenazaron

con difundir el

video de la agresión”

“A mi hijo lo grabaron cuando lo estaban torturando, no entiendo por qué no le secuestran los celulares; le dijeron que si decía algo iban a levantar en las redes sociales ese material; también lo amenazaron diciéndole que iban a ir en contra de la familia. Mi hijo tiene miedo, quiere que nos vayamos del pueblo. Le destruyeron la vida”, expresó Marcos.

Asistencia psicológica

“Ofrecieron asistencia psicológica para mi hijo, pero hasta el momento nadie lo atiende”, lamentó.

Y siguió: «mi hijo tiene 14 años, va a tercer año del Colegio, y ahora no quiere saber nada, no quiere hablar ni con nosotros, agacha la cabeza, está destrozado. Queremos que estos delincuentes no salgan más de la cárcel, que no vuelvan nunca más al pueblo. Todo San Martín Dos está indignado».

Finalmente Marcos, confió que teme que la víctima atente contra su vida. “Me da mucho miedo que se intente hacer algo, es lo único que falta. Su mamá está quebrada, toda la familia está mal. Él ahora no tiene asistencia de nada, estamos solos”, cerró diciendo.