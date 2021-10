Conmoción por la muerte de Jorge «Acero» Cali

Compartir

Una triste noticia sacudió al mundo deportivo por la muerte de Jorge Acero Cali. El legendario luchador y campeón mundial de kickboxing falleció a los 49 años en La Pampa.

Según informaron los medios locales, el deportista fue encontrado sin vida en un hotel de Santa Rosa y las primeras hipótesis aseguran que las causas de su deceso corresponden a un paro cardíaco, mientras se encontraba en la habitación de La Campiña, donde se había hospedado para organizar un evento en la localidad pampeana.

Integrante de la empresa Chino Maidana Promotions, Acero Cali había visitado el club Estudiantes, donde había prometido “una guerra” junto al boxeador que supo enfrentarse al legendario Floyd Mayweather.

Justamente, en la velada organizada en La Pampa, el bonaerense Ángel Nicolás Aquino se convirtió en el nuevo campeón argentino de la categoría gallo, cuyo título estaba vacante, luego de vencer a su comprovinciano Luciano Baldor por puntos en decisión unánime. El combate estuvo pactado a diez rounds y los tres jurados vieron ganador al púgil oriundo de Florida, partido de Vicente López, con tarjetas de 98-91; 97-92 y 98,5 a 95.

El Rayo, de 28 años, elevó su foja personal a 8 triunfos (3 ko), 4 derrotas y un empate; en tanto Baldor, de 27 años, quedó con un palmarés de 16 victorias (10 ko) y 3 caídas. Además, en el duelo de semifondo, por la división superligero, el marplatense Gonzalo Manrique (5-1-0) le ganó al rionegrino Jorge Cevalles (5-2-0, 3 ko) con fallo mayoritario tras seis vueltas.

De gran trayectoria en la década del noventa, el Jorge Acero Cali popularizó una de las artes marciales más sofisticadas a base de su notable rendimiento y carisma. Sus títulos internacionales le permitieron presentar una serie de combates en el mítico Luna Park, donde el público aceptó con euforia el espectáculo que hasta ese entonces no era tan conocido por los argentinos.

Siempre a disposición del show, otro de los espectáculos que ideó junto a su socio fue al amistosa pulseada que cautivaron a las redes sociales en el último tiempo. El ex boxeador y el ex kickboxer habían protagonizado un video que se convirtió en un fenómeno viral y que los mostró enfrentados en un llamativo duelo de fuerza.

El cruce se había orginado durante el festejo por su cumpleaños número 36 del Chino Maidana. En medio de la celebración, que se desarrolló en su Margarita natal, uno de los invitados captó el momento justo en el que el ex campeón mundial se batió con el ex luchador.

Después de su retiro profesional, también incursionó en la política. Sus relaciones personales con Guillermo Moreno, Mauricio Macri, Sergio Masa y Daniel Scioli lo entusiasmaban para sus candidaturas en Escobar, su lugar de origen. Sin embargo, en 2016 fue apartado del bloque de concejales Peronismo que Hace tras conocerse una grave denuncia que lo involucraba.

En un informe del programa Telenoche, se lo había acusado de haber presionado para la aprobación de un proyecto para el desarrollo de un emprendimiento recreativo de dudosa legalidad. Y además, por haber presuntamente amenazado a quienes se oponían a la iniciativa.

El ex luchador había argumentado en su momento que se trató de “una operación de prensa”. “Está claro que fue una operación de prensa, es evidente. Yo nunca recibí ninguna denuncia de ninguna índole y no estoy involucrado ni tengo absolutamente nada que ver con ese emprendimiento”, fueron sus palabras acerca del informe del ciclo televisivo.

Acero fue asistido por un grupo médico de emergencia llamado por la consejería del hotel pero no reaccionó a las práctica de reanimación que le practicaron. Pasada las 13, su cuerpo permanecía en el lugar mientras la fiscal a cargo de la investigación y la policía ultimaban los trabajos en la escena del hecho.

El ex campeón mundial estuvo acompañado durante el fin de semana por Marcos “Chino” Maidana y otros miembros de su empresa promotora. “Acero” Cali cobró popularidad en la década del ‘90 por su actuación en la disciplina de kickboxing, desde la que trascendió a la escena mediática y también a la arena política, pues tuvo un paso por el Consejo Deliberante del partido de Escobar en 2016.

