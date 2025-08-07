Conmovedor acto en la Prefectura de Formosa: suboficiales con 50 años de servicio y el emotivo retiro de una heroína de cuatro patas



La Prefectura Naval Argentina en Formosa fue escenario de un acto sumamente emotivo y significativo que congregó a la comunidad, autoridades y, sobre todo, a aquellos que han dedicado su vida a la institución.



La jornada estuvo marcada por dos eventos principales que reflejaron el compromiso y la lealtad: el homenaje a 22 suboficiales por sus 50 años de servicio y la despedida de una incansable can antidrogas que se retira después de 13 años de labor.







50 años de historia y vocación



El corazón del acto fue el reconocimiento a 22 suboficiales que iniciaron su camino en la Prefectura Naval hace medio siglo.

Sus trayectorias se entrelazan con la historia de la institución y del país, demostrando una dedicación inquebrantable.

Como se destacó durante la ceremonia, estos hombres y mujeres han sido pilares fundamentales, no solo para la Prefectura de Formosa, sino para toda la nación.



«El día de la fecha se desarrolla un acto que es muy emotivo para la institución, ya que 22 suboficiales que han prestado servicio en la Prefectura Formosa cumplen 50 años de servicio desde su inicio en esta institución de la patria», se expresó.

Este homenaje es un tributo a la perseverancia, al sacrificio y a la vocación de servicio que los ha guiado a lo largo de cinco décadas, contribuyendo a la seguridad y soberanía del país.



El merecido descanso de Mía, una heroína de cuatro patas



El segundo momento de gran emotividad fue la despedida de Mía, una can antidrogas que se ha desempeñado en tareas operativas durante 13 años.

Mía, una can prefectureana de corazón, se ha convertido en un símbolo de la dedicación y el compromiso dentro de la institución. Su labor ha sido vital en la lucha contra el narcotráfico, y su retiro representa el cierre de un ciclo de servicio ejemplar.



Como se mencionó, Mía no conoció de «siesta ni descansos» en su incansable trabajo. Su vida estuvo completamente dedicada a la Prefectura, cumpliendo con su deber sin importar la hora o el día. «Hace 13 años que vive para la prefectura», se destacó conmovido.



La buena noticia es que Mía no solo se retira con honores, sino que también encuentra un hogar lleno de amor. Después de los actos administrativos correspondientes, será adoptada por la familia de quien ha sido su guía durante estos 13 años. «Va a encontrar un hogar, un descanso», se afirmó, asegurando un retiro tranquilo y feliz para esta heroína de cuatro patas que ha dado tanto por la institución y la comunidad.

El acto fue un claro recordatorio de que la Prefectura Naval Argentina es una gran familia, donde se honra la trayectoria humana y se valora la lealtad incondicional, incluso la de aquellos que caminan sobre cuatro patas.