Conmovedora despedida del deporte formoseño al profesor Oscar Scarafia

Las redes sociales, que en tiempos de pandemia, son la manera que elige la gente para expresar sentimientos, emociones y sensaciones, sirvieron esta vez para reflejar eso y mucho más ante la partida del querido Profesor Oscar Scarafia.

Apenas el Club Estudiantes de Formosa confirmó en la noche del lunes su deceso fueron cientos los jugadores, exalumnos, colegas, periodistas y amantes del deporte de Formosa que manifestaron su más sincero cariño, aprecio y recuerdo para uno de los grandes formadores que tuvo el básquet de esta parte del país, pero que ante todo fue uno de los grandes educadores que tuvo esta ciudad.

Oscar nació en Moises Ville, localidad cercana a la ciudad de Rafaela en Santa Fe. Una vez terminados los estudios de Profesor de Educación Física en esa provincia, se radico en Formosa donde trabajó en diferentes establecimientos educativos. Entre otros, fue integrante del grupo de profesores del Profesorado de Educación Física.

Sacrafia fue entrenador de las selecciones de menores y mayores de Formosa, también de Estudiantes en primera y menores y entrenador asistente de La Unión de Formosa.

A continuación algunos de los mensajes que aparecieron en las redes sociales en las últimas horas:

-Daniel Cano (DT de La Unión): “Que mucho tiempo va a pasar para que deje de esperar tus mensajes o llamados para hablar de lo que nos unió desde que fuiste mi profe en ese pre mini del Club Patria en el año 83, de nuestro amado básquet. VIEJO QUERIDO, Voy a extrañar nuestras discusiones y debates por si tal o cual sistema se podría implementar en nuestro medio. Tantos años compartiendo, casi 30, Selecciones, viajes por todo el país de punta a punta, clínicas, interminables charlas, mates, cafés , club, etc. Tantos pero tantos momentos compartidos que hoy solo me sale una sola palabra…GRACIAS !!! Solo te pido que nos ilumines donde estés para que sigamos tu legado, ese legado que nos inculcaste siempre con pasión, excelencia y, sabiduría. La barra celestial del básquet ya te estará esperando para organizar alguna movida con la naranja, estoy seguro que Papá, el negro Costa Rica, Pululi Fraixedes ya habrán armado algo. Descansa en paz Oscarcito, se te va a extrañar!!!

-Javier Cáceres (Jugador de Sol de América): Q.E.P.D. viejo querido!!! Siempre agradecido por tu aprobación para que hace 21 años pueda iniciar esta locura q tenemos del básquet, poniendo tu propia casa para q yo pueda venir de Ibarreta y jugar. Hemos pasado muchísimos momentos buenos regulares malos, recorrimos muchos kilómetros juntos y con el tiempo y ya hace bastante esa relación coach jugador paso a ser de amistad y con los años de mucho respeto orgullo y admiración uno con el otro. Fuiste un propulsor del básquet formoseño sin ser de aca pero lo fuiste por elección y eso vale mucho. Por fin ibas a hacer algo por lo cual discutíamos siempre (en broma y buenos términos) que era largarte a dirigir un Federal o Liga Argentina o lo fuere que te haga feliz y con la llegada de tu primer nieto varón la ilusión que te viera en la cancha y enseñarle como enseñaste a tantos chicos y estabas tan ilusionado que me parte el alma que lo que postergaste tanto tiempo hoy no lo puedas cumplir. Simplemente gracias Oscar primero por tu amistad por tu enseñanza y por qué fuiste gran parte de mi crecimiento profesional y como persona. Mi más sentido pésame para la familia y amigos. P/D: se te va a extrañar viejo”.

-Marcos Sabaj (Exjugador y actual dirigente de Sarmiento): En algunas ocasiones tuve la suerte de representar a Formosa con vos en el seleccionado, pero generalmente estuvimos en la vereda del frente, dignos rivales deportivos, éramos parte de clásicos inolvidables. Desde aquella época, discusiones en el campo, defendíamos nuestros colores, quizás nos hemos insultado y también felicitado. En estos últimos tiempos ya nos reíamos, prevalecían los códigos y todo quedaba sanamente en el rectángulo de juego. Un loco lindo y apasionado del básquet como mi viejo, con estilo propio, picante, alto sistemático y eso sí, “estudioso” como pocos. La pandemia y el destino no quisieron que dirijas a mí querido Taninero, tenías muchas ganas de ser parte de nuestro proyecto, pero la barba tenía otros planes para vos, quizás otro equipo, otro campeonato, allá en el cielo. Educar a través del básquetbol, vaya que si lo hiciste, dejaste un gran legado. El básquet de Formosa, dirigentes, entrenadores, jugadores, médicos, periodistas, el profesorado de Educación Física, tus alumnos y todos los que nos educamos a través del deporte te recordaremos así, enseñando básquet y dirigiendo a tu amado y querido Club Estudiantes, el cual no tengo dudas que solo será cuestión de tiempo, para que ese estadio de José María Uribiru y Rivadavia, que por cierto merece cosas lindas, lleve en tu memoria el nombre, “Oscar Scarafia”. El dolor y desconcierto por su partida inesperada, nos invita a reflexionar, a valorar la vida, disfrutar de las pequeñas cosas y a entender que hay que ponerle el corazón en lo que nos hace feliz. Éste tipo lo hizo. Mi respeto y acompañamiento en este difícil momento a sus hijas, nietos y familia. Buen viaje, profe”.

