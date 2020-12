Connie Ansaldi: “El único culpable de la muerte de Maradona, es Maradona”

Compartir

Mientras la Justicia continúa trabajando para determinar si hubo negligencia por parte de los médicos que atendieron en los últimos meses a Diego Maradona y si eso puede haber influido en el fatal desenlace, Connie Ansaldi fue terminante al opinar que fue el mismo ídolo quien ocasionó su muerte.

“Todos somos adultos acá. ¿No pensás que eso es muy infantil? Y esto lo digo porque hay mucha gente lamentablemente en la misma situación pasando lo mismo qeu le pasa a Maradona, y más allá de que el médico sea un pésimo médico, que eso yo no lo sé. No sé si Luque es un buen neurocirujano, no conozco a nadie que se atendiera con él y no sé si la psiquiatra es buena”, comenzó la panelista invitada a Los ángeles de la mañana luego de que Ángel de Brito contara que algunos familiares del Diez decían que el entorno lo “emborrachaba”.

Entonces, Ansaldi opinó: “Yo creo que el único culpable de la muerte de Maradona, que era una bomba de tiempo desde hace años, es Maradona. Era un hombre adulto, es mi opinión personal. Y por más que vos digas ‘lo emborrachaban’, tuvo millones de oportunidades y llega un momento que el cuerpo te revienta. El cuerpo no es eterno”.

El conductor también expresó su punto de vista: “Si tengo un familiar enfermo, una adicción a la droga o lo que sea, no lo dejo solo un minuto, no lo dejo solo y menos en manos de buitres, yo familiar no lo dejo. ya vimos en donde vivía. Paciente cardiaco teniendo que subir escalera”.

De inmediato la panelista interrumpió para cuestionar: “¿Pero quién le alquila la casa?”. “Tercerizar las culpas de la vida que uno tiene, la vida que uno lleva y las consecuencias, es muy infantil”, cerró.

La Fiscalía de San Isidro continúa trabajando para determinar si hubo negligencia. Para eso fueron allanados los domicilios y los consultorios del neurocirujano Leopoldo Luque y de la psiquiatra Agustina Cosachov. Además, ya brindaron su declaración las hijas del Diez: Dalma, Gianinna y Jana.

En las últimas horas la lupa estuvo puesta en la última casa que habitó el astro, en el barrio San Andrés en Tigre. “Ayer, hablando con Claudia (Villafañe), me decía: ‘Cabezón, si vos entrabas y veías dónde falleció Diego, te morís’. No sé si está bien que lo diga, pero yo lo puedo decir. Claudia sabe que lo digo de corazón, pero me contó eso. No quise preguntarle más”, detalló Oscar Ruggeri.

El contrato de alquiler lo firmó Jana y los gastos corrieron por cuenta de Matías Morla, abogado del Diez. Para no tener que subir y bajar escaleras, se improvisó una habitación en lo que era el playroom de la casa, donde pusieron un inodoro ortopédico para que no tuviera que trasladarse de noche para ir al baño. En la planta principal hay un baño, pero para llegar hasta ahí hay que atravesar el living-comedor integrado.

La planta alta, por su parte, cuenta con cuatro habitaciones; una de ellas, la principal, en suite. Dicho espacio había sido acondicionado para Maradona, pero por la operación, para que no hiciera esfuerzos, luego optaron por que se quedara abajo.

