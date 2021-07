El Consejo Covid-19 informó el fallecimiento de 6 personas, entre ellas un niño de 9 años

Compartir

Ayer, el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID 19 “Dr. Enrique Servián” informó que, en las últimas 24 horas, seis personas fallecieron y otras 248 fueron diagnosticadas con coronavirus en toda la provincia de Formosa.

Los decesos fueron de dos vecinas de Formosa: Elena de 71 años y Fanny de 55 años; un vecino de Estanislao del Campo: Leoncio de 70 años; una vecina de Vaca Perdida: Lucia de 47 años; un vecino de Pirané: Leonardo de 65 años; y un niño de Costa Alegre: Tobías de 9 años, por quienes el organismo expresó sus condolencias a familiares y seres queridos.

En cuanto a los 248 diagnósticos nuevos se detectaron en personas de entre uno y 83 años, en el marco de los 4.470 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, con el 5,2% de positividad.

Del total, 85 son de Formosa Capital: 45 consultas por síntomas y 40 contactos estrechos; 27 de El Colorado: 15 contactos estrechos, siete consultas por síntomas y cinco por búsqueda activa; 17 de Las Lomitas: 12 contactos estrechos, tres consultas por síntomas y dos por búsqueda activa; 11 de Pozo del Tigre: seis consultas por síntomas y cinco contactos estrechos; nueve de Laguna Blanca: cinco consultas por síntomas y cuatro contactos estrechos; nueve de Villafañe: cinco contactos estrechos y cuatro consultas por síntomas; ocho de Estanislao del Campo: siete contactos estrechos y una consulta por síntomas; siete de Clorinda: cuatro consultas por síntomas, dos consultas por egreso y un contacto estrecho; siete de Fontana: cuatro contactos estrechos y tres consultas por síntomas.

Cinco más corresponden a Palo Santo: tres consultas por síntomas y dos contactos estrechos; cinco a Pirané: tres consultas por síntomas, uno por búsqueda activa y un contacto estrecho; cinco a Ibarreta: tres consultas por síntomas y dos contactos estrechos; cinco a El Espinillo: cuatro consultas por síntomas y un contacto estrecho; cuatro a Villa Dos Trece: tres por búsqueda activa y un contacto estrecho; cuatro consultas por síntomas a El Potrillo; cuatro contactos estrechos a Laguna Gallo; tres a Belgrano: dos contactos estrechos y uno por búsqueda activa; tres a Laguna Yema: dos contactos estrechos y uno por búsqueda activa; tres contactos estrechos a Tres Lagunas; dos contactos estrechos a Ingeniero Juárez y dos más a Pozo de Maza; dos a Buena Vista: un estrecho y una búsqueda activa; dos consultas por síntomas a Juan G. Bazán; dos a Misión Tacaaglé: un estrecho y una búsqueda activa.

Completan el total, un contacto estrecho verificado en Villa Escolar, otro en Pastoril, otro en Mojón de Fierro y otro en Los Chiriguanos; una consulta por síntomas en Herradura, otro en Mansilla, otro en El Chorro y otro en Laguna Naineck; una búsqueda activa en Güemes, otro en Lote 8 y otro en La Mocha; una consulta por egreso en Gran Guardia; y cinco ingresos desde otras jurisdicciones: dos de Misiones, uno de Corrientes, otro de Chaco y uno más desde Buenos Aires. De ellos, uno decidió retirarse de la provincia por no aceptar el protocolo provincial para casos positivos.

Además, se dio de alta médica a 513 pacientes recuperados que son de Formosa, 146; Las Lomitas, 43; El Colorado, 34; Laguna Blanca, 29; Pirané, 24; Laguna Naineck, 22; Clorinda, 20; Lote 8, 14; El Potrillo y Pozo del Tigre, 13; Villafañe y Laka Wichi, 12; Misión Tacaaglé, 11; Laguna Yema, Ibarreta y María Cristina, nueve en cada localidad; General Mansilla, Riacho He He y Pozo de Maza, ocho en cada una; Ingeniero Juárez, siete; Comandante Fontana, Siete Palmas, El Espinillo, Buena Vista, Misión Laishi y Palo Santo, cinco en cada una; Fortín Lugones, cuatro; Santa Teresa, San Martin II, Villa Dos Trece y Colonia Pastoril, tres en cada una; Herradura, Subteniente Perín, General Güemes, General Belgrano y Los Chiriguanos, dos en cada una; y Villa Escolar, La Bomba, El Chorro, La Primavera, Lagunitas y Estanislao del Campo, uno en cada una.

En ese contexto, al día de la fecha se diagnosticaron 54.737 casos de coronavirus, de los cuales 49.490 se recuperaron, 4.220 siguen activos, 986 fallecieron, 41 egresaron de la provincia y se llevaron a cabo 817.032 test con el 6,7% de positividad acumulada.

Controles

En las últimas 24 horas, la Policía de la provincia registró el ingreso al territorio de 565 camiones de carga, 543 vehículos y 1.227 personas; controló en la vía pública a 11.582 personas y 5.106 vehículos; labró infracciones a tres vehículos y 37 personas por incumplimiento de medidas sanitarias; intervino dos fiestas privadas; y detectó dos ingresos irregulares judicializados, dos violaciones de cuarentena domiciliaria por contacto estrecho; y una violación de aislamiento domiciliario de caso positivo.

Campaña de vacunación

Avanzando en la campaña de vacunación contra el COVID-19, se recordó que, el lunes pasado, recibieron la segunda dosis de la vacuna ASTRAZENECA los residentes de la ciudad de Formosa que habían recibido la primera dosis de esta vacuna hace dos meses o más.

También dicho lunes recibieron la vacuna los adultos de las clases 1998 a 2003 residentes en las localidades de Comandante Fontana, Bartolomé de las Casas, Coronel Bogado, Alto Alegre, Rincón Florido, San Carlos, Subte. Perín, Riacho de Oro, Ibarreta, Colonia Reconquista, Colonia Juanita, Los Inmigrantes, Km. 503 N.R.B, Estanislao del Campo, Colonia Juan B. Alberdi, Soldado Salvatierra, La Soledad, Tres Pozos y Las Choyas.

Asimismo, ayer recibieron la segunda dosis de la vacuna SINOPHARM los residentes en la ciudad de Formosa que hayan recibido la primera dosis de esta vacuna hace un mes o más, contados a partir de la fecha que consta en su certificado de vacunación, el cual deben acompañar.

De la misma manera, fueron inoculadas las clases 1998 a 2003 residentes en las localidades de Pozo del Tigre, Misión San Nicolás, Lote 67, Pozo Verde, Soldado Villalba, Villa Gral. Urquiza, Campo Alegre, Paso Naite, Las Lomitas, La Bomba, Colonia Muñiz, Campo del Cielo, Punta del Agua, Juan G. Bazán y Fortín Soledad.

Se reiteró también que hoy serán inmunizadas las personas de las clases 1998 a 2003 residentes en las localidades de Gral. Güemes, Colonia Sarmiento, Fortín Leyes, El Recreo, San Martín II, Fortín Lugones, Colonia La Estrella, Isleta, Posta San Martín I, Posta Santa Fe, Posta Cambio Zalazar y Pozo Hondo.

Sumándose a las jornadas de vacunación previstas para el mes de julio, el Gobernador de la provincia anunció que mañana estarán recibiendo la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 las clases 1964 y anteriores residentes en las localidades de Laguna Naineck, Riacho He-He, Laguna Blanca, Colonia José María Paz, El Paraíso, El Recodo, La Frontera, La Primavera, Loma Hermosa, Villa Lucero, Palma Sola, San Juan y Siete Palmas.

A su vez en la misma jornada del lunes 26 de julio, se avanzará con la aplicación de la segunda dosis de la vacuna SINOPHARM a los residentes en la ciudad de Clorinda que hayan recibido la primera dosis de esta vacuna hace 28 días o más, contados a partir de la fecha que consta en su certificado de vacunación.

