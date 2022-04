Consejo de la Magistratura: el FdT busca avanzar con el debate en un escenario de incertidumbre

Compartir

Linkedin Print

El oficialismo de la Cámara de Diputados aspira la próxima semana a iniciar el debate del proyecto sobre la nueva composición del Consejo de la Magistratura votado hace diez días por el Senado, aunque el vencimiento del plazo para legislar, que se cumplió este viernes, abre un panorama incierto sobre el tratamiento de la iniciativa.

En tanto, desde Juntos por el Cambio (JxC), sus autoridades parlamentarias ya elevaron a sus pares del Senado y de la Cámara de Diputados los nombres de sus representantes para ocupar los dos nuevos lugares que le corresponderán al Congreso en la ampliada nueva composición.

Sin embargo, la designación de esos dos representantes está frenada por una precautelar de un Juzgado Federal de Paraná que insta a la vicepresidenta de la Nación y titular del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, y al presidente de Diputados, Sergio Massa, a abstenerse de efectuar dichos actos por cinco días hábiles.

«Las Cámaras no podrán designar nuevos miembros en el Consejo de la Magistratura, y se les otorga cinco días hábiles para efectuar los descargos. El objetivo de mi amparo es que sea el Congreso de la Nación quien sancione una nueva Ley sobre el tema», explicó Marcelo Casaretto, el diputado nacional entrerriano que motorizó el pedido judicial que derivó en la precautelar.

Conocida la medida judicial, el presidente del bloque del Frente de Todos (FdT), Germán Martínez, consideró que «la pre cautelar genera una ventana de oportunidad para encausar institucionalmente el tema», y que el Congreso debe «aprovecharla».

«Hay que convocar al diálogo político a los líderes opositores y trazar juntos un camino para que podamos dar el debate en Diputados de la media sanción del Senado, obtenida sobre el proyecto del Ejecutivo con modificaciones. Tenemos que trabajar para que haya una nueva ley», remarcó.

Para el santafesino, «son tiempos que requieren serenidad por parte de todas las fuerzas políticas. Observo en algunos dirigentes opositores mucha ansiedad por acelerar designaciones que pueden tener consecuencias institucionales graves. Seamos prudentes y responsables».

«La pre cautelar lo dice con claridad. Las autoridades del Senado y Diputados se tienen que abstener de designar nuevos integrantes del Consejo. Son funcionarios públicos. Deben cumplir el fallo de la Justicia Federal de Paraná. ¿O quieren que desobedezcan una orden judicial?», se preguntó Martínez en referencia al accionar de JxC.

La respuesta llegó por parte de Mario Negri, presidente del bloque radical y ex titular del interbloque JxC; «Germán, estás pidiendo que Massa y Cristina Kirchner desobedezcan un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿No te parece demasiado? Los fallos de la Corte no se discuten en primera instancia, lo sabe cualquier ciudadano (menos el juez de Paraná)».

En el contrapunto, Martínez agregó: «Mario. Sabes que no estoy de acuerdo con que la Corte asuma facultades legislativas. Un Juez Federal hizo lugar a un planteo de un diputado para agotar la vía legislativa. ¿Quieren designar integrantes con una ley derogada en vez de agotar las instancias para una nueva ley?».

Para avanzar en esa pretendida resolución legislativa, el titular de la bancada oficialista aspira a poder iniciar la semana próxima el debate del proyecto en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia, aunque las mismas aun no fueron constituidas.

Al hecho formal de la constitución de esos grupos de trabajo se suma la cuestión política: el Frente de Todos no cuenta con los votos propios necesarios para poder aprobar el proyecto y no tiene certeza de llegar a alcanzar la mayoría ni siquiera con la concurrencia de posibles aliados.

El oficialismo debe llegar a 129 para formar quórum, y cuenta con 118 propios, cinco del interbloque Provincias Unidas y el posible acompañamiento de uno o dos diputado de bloques minoritarios, por lo que no superaría los 125.

En el sector contrario al proyecto ya anticiparon su rechazo JxC (116); el oficialismo cordobés (3) y los libertarios (4), más el posible acompañamiento de uno o dos diputados de bloques minoritarios, por lo que habría una paridad con la posición del oficialismo.

En esa instancia, toman un rol decisivo los bloques e interbloques que aún no fijaron postura definitiva sobre el tema: Identidad bonaerense (tres integrantes), con Graciela Camaño como figura principal en temas jurídicos; el socialismo santafesino (2) y la Izquierda (4).

Mientras en el oficialismo piensan en como avanzar con el tratamiento del proyecto JxC da por hecho que el tiempo del Parlamento para sancionar la ley se agotó, tal como lo dispuso la Corte Suprema en su sentencia de diciembre cuando dijo que el plazo expiraba el viernes 15 de abril.

En ese sentido, el miércoles pasado, último día hábil de la semana, «el bloque radical propuso a Roxana reyes para el Consejo de la Magistratura en representación de la segunda minoría, a fin de cumplir con el fallo de la Corte Suprema. Se presentó la nota en Mesa de Entradas, dirigida a Sergio Massa, con copia a la Corte y al Consejo», avisaron.

En el mismo sentido, el bloque Pro de la Cámara alta envió una nota a Cristina Fernández de Kirchner proponiendo el nombre del cordobés Luis Juez.

Los nombres de quienes deben ser los nuevos representantes del Congreso ante el Consejo de la Magistratura –independientemente de una nueva sanción legislativa o no- también abren un nuevo frente de disputa por las diferencias de interpretación entre los dos espacios mayoritarios del parlamento.

Desde el oficialismo del Congreso dejaron trascender que esos lugares les podrían corresponder al senador kirchnerista Oscar Parrilli y a la diputada de la Izquierda, Myriam Bregman. La discusión está abierta.

Compartir

Linkedin Print