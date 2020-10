Consolani opinó que el sector ganadero podría pasar de la categoría de “emergencia” a “desastre”

Compartir

Roberto Consolani, vocal de la Mesa Ejecutiva de CRA (Confederaciones Rurales Argentinas) e integrante de CHAFOR (Confederación de Sociedades Rurales del Chaco y Formosa), en diálogo con el Grupo de Medios TVO dijo que con la fuerte sequía que atraviesa la provincia, sumado a los incendios que arrasan los campos, el sector ganadero podría pasar de la categoría de “emergencia” declarada hace poco, a “desastre”, teniendo en cuenta que la afectación económica puede llegar e incluso superar el 75%.

“La semana pasada del 1 de octubre fue impredecible y alarmante la cantidad de focos activos en toda la provincia, alrededor de 5 mil en nuestro territorio en el recorrido de prácticamente un semana, pero no es solo eso, venimos desde hace varios meses soportando el tema de incendios, lamentablemente lo climático nos afectó muchísimo, llevamos casi un año de muy pocas precipitaciones, muy por debajo de las medias sumado a un inverno bastante seco y con heladas y con 42 o 43 grados la semana pasada creo que están dadas las condiciones para que esto se produzca, hay un efecto muy combustible en el suelo producto de todo lo que sea suelo, ramas, el clima mismo así que esto se llevó por delante gran parte de las explotaciones de nuestros productores ya sea alambrado, reservas forrajeras incluso los animales que están muriendo no solo por la falta de nutrición sino que afectados por los incendios y toda la flora y fauna así que hay un daño ambiental muy impetrante al margen de lo productivo”, explicó.

De la misma forma dijo que “nosotros lamentablemente no tenemos datos oficiales de lo afectado, más allá de lo que fue la primera reunión del Comité de Emergencia Agropecuaria donde andábamos en ese entonces en el 4%, pero hoy no tenemos datos, según los productores agropecuarios de los establecimientos y también algún representante del INTA con el que pudimos hablar calculamos que andamos entre mayores y menores quizás cercano al 20% con probabilidades de que si esto a fin de año sigue aumentando y no llueve la probabilidad es mayor, datos fehacientes no tenemos porque no tenemos acceso, pero hablando con el sector agropecuario hay pequeños productores que han terminado sin nada, otros que han sufrido muertes alarmantes, de acuerdo a esos comentarios uno supone. Cuando termine la campaña de vacunación anti aftosa nosotros vamos a saber la disminución del stock ganadero que podemos llegar a tener, ese sí sería un dato preciso de la cantidad de animales que ya no está, es el número quizás más fiable”.

“Ahora tenemos en desarrollo la campaña de menores, una vez terminado seguramente para noviembre podemos estar teniendo algún reflejo de lo que puede haber significado esto, son aproximaciones que uno refleja en base a los comentarios de productores y al número de cabezas que ellos están perdiendo, la precisión la vamos a tener después de la vacunación”, explicó.

Señaló además que por los incendios no solo hay pérdida de animales sino que también de otras cuestiones que generan un daño severo como pérdida de alambrados y postes. “Justamente por eso en esa primera reunión del Comité de Emergencia se establece que hay un daño económico, pero no es solo la muerte del animal sino que todo lo emergente a futuro inclusive que estos animales estén perdiendo capital de producción, están perdiendo recursos forrajeros, kilos por hectárea, terneros, porque ese animal va a quedar en deficiencia y no va a tener el estado corporal para que el año que viene tengamos pariciones y este año quizás no se va a preñar esa vaca, todo eso hizo que en el análisis estemos en un daño económico superior al 50% por eso se determinó la emergencia, esto como viene y como continúa en algunos establecimientos yo creo que vamos a pasar y va a depender de esta reunión que es muy probable se tenga que hacer donde nos tengamos que reunir nuevamente el Comité de Emergencia Provincial para evaluar daños económicos y en algunos lugares con todo este combo vamos a entrar en la nueva categoría que sería de desastre, estimo yo y es mi opinión personal porque la afectación económica puede llegar al 75% o más que establece la ley nacional de emergencia para pasar a la categoría de desastre porque esto es así, estamos en una situación muy complicada y hay establecimientos que han perdido muchos de sus recursos económicos y con una proyección negativa para el año que viene porque es un ciclo biológico”.

“Hoy los campos están realmente pelados, tiene que empezar a llover en cantidad abundante para que haya un rebrote que está insinuándose con la seca, pero no alcanza y con este frio y clima seco volvió a destruirse el poco crecimiento vegetal y eso lleva un tiempo otra vez para que ese pasto esté en condiciones de poderse nutrir, por eso digo que hasta fin de año la cosa se va a poner fea, siempre hay que seguir luchando, trabajando, eso no quita que sigamos poniéndole el hombro, no queda otra, lo climático nos complicó y esta es la realidad”, finalizó.