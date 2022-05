Constituyeron una comisión para poder tratar el proyecto de Boleta única en el Congreso

Compartir

El diputado nacional Ricardo Buryaile en contacto con el Grupo de Medios TVO habló acerca del debate de la boleta única.

Buryaile dijo «se ha constituido la comisión de asuntos institucionales y justicia, ayer se ha hecho un plenario de presupuesto, justicia y asuntos constitucionales para poder programar el trabajo. Lo que quedó claro en esa reunión es que el oficialismo no quiere que se trate boleta única porque nosotros queremos llevar al recinto esta propuesta antes del 31 de mayo, nos ponen trabas respecto al funcionamiento de las comisiones».

«El Congreso gastó millones de pesos para poner en funcionamiento un sistema de sesión virtual y hoy queremos para la comisión, para los invitados, expositores y Diputados que quieran estar a distancia que no puedan estar por algunas cuestiones en la comisión y no quieren hacerlo, pero creo que se va a terminar imponiendo la realidad que es un dictamen consensuado de boleta única y que lo vamos a aprobar en Diputados», añadió.

Asimismo, y en referencia a lo dicho por la vicepresidenta de la Nación en relación a que no era el momento de tratar este tema si no que había que ocuparse de la inflación, el funcionario nacional manifestó «hay que avisarle a la vicepresidenta que están gobernando ellos y lo que podría hacer es ocuparse de ese tema, pero nosotros no podemos porque no manejamos el Banco Central, no manejamos la política monetaria. Esas son cuestiones que las debe resolver el Gobierno porque no tenemos potestad para eso, para eso se los votó».

«Lo que hace hoy el kirchnerismo es hablar como Maradona, en tercera persona. Ellos hablan como si no estuviesen en el gobierno y hace dos años y medios son Gobierno. Nosotros tenemos que y trabajar en muchos aspectos. A nosotros nos preocupa la boleta única porque lo que queremos es que los ciudadanos argentinos vayan al cuarto oscuro y puedan votar a quien quieran porque eso hace a la transparencia del funcionamiento del país y las instituciones», señaló el exministro de Agricultura nacional.

Intereses de la ciudadanía

Por último, aseguró que Cristina Fernández de Kirchner está preocupada por el Consejo de la Magistratura y hay que ver que opina la gente de este tema, «si le preocupa la designación del procurador, coincido con la preocupación de la inflación, pero hay cuestiones que deben ser resueltas solo por ellos, nosotros no tenemos nada que ver».

