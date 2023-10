Construcción: aseguran que la situación es crítica y que «así no se puede seguir»

En contacto con el Grupo de Medios TVO el empresario de la construcción en Formosa Néstor Naser habló de la situación del país a la que calificó de “crítica”, además dejó en claro que absolutamente todos los rubros la están pasando mal y “así no se puede seguir”.

“Nadie puede desconocer la realidad que estamos atravesando en el país en todos los rubros, y siempre hay motivos o excusas, si no es el dólar es la sequía, la distancia, o el combustible, etc. Mientras tanto la gente no la está pasando bien”, comenzó diciendo.

Al hablar de los precios que manejan en el sector indicó: “en realidad no hay precios fijos o estables, hemos perdido la noción de cuál es el precio real del producto, y el que diga lo contrario miente. La situación está muy complicada, esperemos que esto se arregle y reactive en el menor tiempo posible”.

Seguidamente Naser lamentó que en nuestro país “todo el mundo está viciado de cosas que no conducen a nada, entonces si acá nos ponemos a pensar sobre quién tiene la culpa les puedo asegurar que todos tenemos la culpa en mayor o menor medida; pero la verdad es que así no se puede seguir, el sol no se puede tapar con la mano”.

En este marco, al referirse a la suba del dólar, el empresario asintió que es una “locura” porque “nadie controla nada, esto es una joda, es tierra de nadie mientras la gente la está pasando realmente mal. No hay medidas serias, y lo peor de todo es que no sabemos qué es lo que realmente pasa”.

“La gente está

desesperada porque no se

quiere quedar con los pesos”

“Hay una desesperación en la gente que viene a comprar en el negocio, que no tiene la posibilidad de comprar un dólar ya sea porque no lo conoce o no tienen el lugar a donde recurrir, esa es la verdad, y vienen con los pesos -con paquetes de billetes de cien pesos o doscientos- y es lamentable porque no alcanza; la bolsa del cemento hoy cuesta 8 mil pesos, el metro de la piedra cuesta 30 pesos, es una locura y la gente está desesperada porque no se puede quedar con los pesos; a esto le sumamos que no hay mensajes alentadores, medianamente optimistas, se dice cada cosa que siembra más incertidumbre”, comentó el mismo.

“La gente no tiene plata, no hay recursos, estamos hipotecados, nadie produce ni siquiera lo que consume. Estamos todos mal, esto se arregla con una mano dura, justa, correcta y sana en todo sentido y después que cada uno se ajuste a lo que le compete”, culminó diciendo Naser.