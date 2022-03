Consulta Popular del Movimiento Libres del Sur: Formosa aportó casi 20.000 votos

Compartir

Este domingo y después de cuatro días de mucha labor militante, finalizó la Consulta Popular en Argentina. Cabe recordar que la misma consistió en una votación ciudadana en la que se instó a la gente a elegir si está de acuerdo o no con el pago de la deuda que tomó Mauricio Macri cuando era presidente ante el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El movimiento Libres del Sur informó que la consulta contra el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional superó el millón de votos en todo el país. «El domingo culminó la Consulta Popular que Libres del Sur ha promovido a lo largo y ancho del territorio nacional. En la que se convocó a la ciudadanía a pronunciarse respecto del acuerdo con el FMI que el gobierno envió ya al Congreso Nacional», dijeron.

Asimismo, se detalló que en la última jornada de votación en las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires, en las más de ocho mil urnas instaladas en 417 municipios (de ellos 110 de la provincia de Buenos Aires), votaron 235.924 personas.

Se expuso entonces que «en la suma de los cuatro días de votación, hemos superado el objetivo que nos habíamos propuesto, habiéndose pronunciado finalmente en la Consulta 1.295.580 ciudadanos y ciudadanas».

Unas, 102.294 en Santiago del Estero, 2.311 en Tierra del Fuego, 63.696 en Neuquén, 30.943 en Santa Fe, 6.675 en Río Negro, 32.308 Misiones, 19.840 en Formosa, 7.997 en Santa Cruz, 5.181, la Rioja, 33.288 en San Luís, 35.324 en Corrientes, 43.213 CABA, 14.152 Jujuy, 116.981 Tucumán, 22.131 San Juan, 784 La Pampa, 449.893 Buenos Aires, 10.039 Entre Ríos, 11.105 Catamarca, 77.521 Mendoza, 3.154 Chubut, 52.972 Córdoba, 85.312 Salta, 69.466 Chaco.

Desde la organización indicaron además que «en conferencia de prensa en la Ciudad de Buenos Aires, daremos un informe detallado de la Consulta Popular llevada adelante por nuestro partido, con la información nacional y provincia por provincia».

Desde Barrios de Pie-Libres del Sur en Formosa, una de sus referentes Beatriz Galeano se pronunció y aseguró «finalmente damos el cierre de los cuatro días de Consulta Popular con un total en la provincia de 19.840 votos».

Y agregó, que hay varias cuestiones a destacar, entre las que se encuentran que “como fuerza social organizada se dijo no al FMI en los lugares más recónditos de la provincia”.

También que «demostramos que con organización es posible la resistencia y lucha de nuestro pueblo que con merecido derecho espera, sueña y milita por una vida mejor y feliz».

«La gran experiencia que ha vivido cada compañero tiene un gran valor que nos fortalecerá a todos», indicó.

Asimismo, destacó que la organización y partido fue la única en el país que desafió a los que naturalmente aceptan la deuda fraudulenta y no sólo con discurso, sino con hechos.

Por último, resaltó que «el trabajo colectivo de todas y todos, mañana, tarde y noche militando, llevando el voto a pie, en bicicleta, en moto en estos días calurosos y que fueron capaces aún con errores de planificar militancia».

Por último, felicitó a todos que fueron capaces de comprender el «rol histórico» del momento.

