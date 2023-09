Consultora indica que se debe eliminar la coparticipación para que las provincias crezcan

Desde el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA) publicaron un artículo en el que se plantea un debate en torno a la coparticipación y si es conveniente o no este elemento en las economías de las provincias. El economista y miembro de la consultora, Milos Maggi en contacto con el Grupo de Medios TVO habló al respecto y aseveró que se debe crear otro esquema de distribución en el que se incentive el empleo en otros ámbitos que no solo sea el público.

Maggi comenzó diciendo: «nosotros desde IDESA creemos que la idea de coparticipación no logra fomentar el desarrollo de las provincias menos desarrolladas del país por un lado por el tema del incentivo que genera».

Y añadió «en las provincias con mayores recursos tiene un alto nivel de empleo público y en las provincias mas desarrolladas como Buenos Aires o Córdoba también hay que considerar que Argentina no siempre ha tenido coparticipación. Creemos que hay que tratar que las provincias menos desarrolladas sostengan el mismo nivel de ayuda para no generar un colapso financiero, es por ello que nosotros en esta propuesta de eliminación de la coparticipación planteamos que se puede crear un fondo de convergencia para que esas provincias logren alcanzar a las provincias más desarrolladas».

«Lo que hay que lograr es que las provincias tomen capital humano y de trabajo para así solventarse». Hay que hacer un nuevo esquema de distribución», acotó.

En relación a de donde se obtienen los datos, explicó «en torno a los fondos de coparticipación surgen de las transferencias que hace el fondo de aporte del tesoro nacional a las provincias y las reglas de coparticipación que establece como se distribuyen los fondos».

«Lo importante es que se sepa que el fondo no es permanente para que no se invierta desde otros ámbitos y que no solo sea contratar personas para trabajar en el Estado», cerró.

Artículo

Un artículo publicado por la entidad en el diario La Voz indica que entre las provincias más beneficiadas por la coparticipación se encuentran provincias como La Rioja, Catamarca, Formosa, Santiago del Estero, La Pampa, San Luis, San Juan, Santa Cruz, Chaco y Tierra del Fuego. En algunas de estas provincias, sobre todo en las del norte, la coparticipación representa más del 90% de sus recursos totales.

Y agrega: en Formosa, por ejemplo, solo el 42% de las viviendas ocupadas tiene inodoro con desagüe y el 3% tiene gas de red o electricidad para cocinar. Situaciones similares atraviesan las provincias de Chaco, Santiago del Estero o Misiones. Esto se da a pesar de que en 2022 Formosa aportó US$ 850 millones y recibió US$ 2.647 millones (García y Vera, 2023).

Esto demuestra que la baja correspondencia fiscal en estas provincias está promoviendo incentivos que atentan contra su desarrollo.Paradójicamente, ser beneficiadas en la distribución de recursos nacionales termina contribuyendo a mantener su subdesarrollo porque, sin importar dónde inviertan esos fondos, tienen asegurada una gran porción de la masa coparticipable.