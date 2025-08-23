«Consuma Conciencia», un programa con fin educativo sobre alimentación saludable

En la Escuela de Jardín de Infantes N° 26 (EJI) del barrio Fray Salvador Gurrieri (exLote 111), se llevó a cabo este viernes 22 el Programa “Consuma Conciencia”, la cual se enmarca dentro del convenio firmado entre el Ministerio de Cultura y Educación, la Subsecretaría de Defensa al Consumidor y el Instituto de Asistencia Social (IAS).

En la misma jornada, dicha propuesta fue replicada en la Escuela Provincial de Educación Secundaria N° 60 del barrio República Argentina, también de la ciudad capital y en ambos establecimientos escolares estuvo dirigida a los alumnos y cuerpo docente.

El licenciado Alan Juárez, de la Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Usuario, explicó que es la primera vez que se lleva a cabo en la ciudad de Formosa esta actividad con el objetivo a largo plazo de llegar a distintos puntos del territorio provincial.