Consumo del cemento en julio: volvió a caer en el país y en Formosa descendió por segundo mes consecutivo

Según un informe de la consultora Politikon Chaco, el consumo de cemento volvió a mostrar un descenso medido a nivel interanual en el consumo total nacional, y la caída fue con algo más de fuerza que la observada en julio. En ese marco, la provincia de Formosa tuvo un nuevo descenso y acumulada dos meses consecutivos de caída.

El análisis sobre el consumo de cemento se realiza mes a mes y es una variable clave para hacer un seguimiento de la actividad de construcción, tanto pública y privada, en tanto indicador de la evolución de la actividad económica.

En lo que respecta al consumo del total nacional, cabe destacar que en todo lo que va del 2020 el país muestra descensos interanuales, explicado por un lado por la caída de la actividad de la construcción entre 2018 y 2019, arrastre de la recesión económica, y el impacto de la pandemia a partir del mes de marzo a la fecha.

En abril, que fue el primer mes completo de implementación del aislamiento social, preventivo y obligatorio instituido a partir de la emergencia sanitaria, el país sufrió la mayor caída de consumo de cemento (-55,2%), explicada a partir de que determinadas actividades de la construcción pasaron a estar directamente suspendidas en las provincias, y sola unas pocas estuvieron trabajando, pero a un ritmo claramente reducido.

“A medida que en diferencias provincias se fueron flexibilizando actividades, se vieron ciertas mejoras. Pero como no en todas las jurisdicciones del país se permitieron las mismas actividades, notamos una clara heterogeneidad en la evolución del consumo de cemento”, explicó el director de la consultora, Alejandro Pegoraro.

“Dichas disparidades en la dinámica de consumo de cemento a nivel nacional se observan justamente en la provincia de Formosa: en abril, mientras el total nacional caía un 55,2%, en Formosa crecía un 3,7%; en mayo, el total nacional descendió un 32,8% pero Formosa creció un 26,1%. Sin embargo, la dinámica cambio en junio y julio, donde la Nación mostró nuevas caídas (pero mucho más leves), al tiempo que Formosa mostraban descensos (julio más grande que junio)”, añadió.

Viendo específicamente a los datos de julio, en Formosa se consumieron 9.102 toneladas de cemento en bolsa (-11,5% respecto al mismo mes del año anterior); y unas 723 toneladas de cemento a granel (+26% interanual), dando un resultado final de 10.860 toneladas en el mes, que es un 9,5% menos que en julio de 2019.

“El caso formoseño es muy particular porque va a contramano que la mayoría del resto de las provincias: mientras que en prácticamente todo el país cae de manera muy fuerte el consumo de cemento a granel, en Formosa acumula ya tres meses consecutivos de incrementos, y sobre un total de siete meses del año, creció en cuatro”, detalló Pegoraro.

“De hecho, Formosa y la Rioja son las únicas dos provincias con crecimientos interanuales de cemento a granel en julio; y en el acumulado enero – julio del 2020, solo Formosa y Santa Cruz muestran incrementos”, sostuvo el consultor.

“Sin embargo, como el cemento a granel representa apenas el 7% del total de consumo de cemento en Formosa, su incremento no tiene mucha incidencia al momento de analizar el consumo total, y por ello, la caída del consumo de cemento en bolsa es la que genera que Formosa muestre una variación total negativa”, añadió.

Comportamiento del consumo

de cemento en las provincias

En julio, el consumo total nacional mostró un retroceso del 13,8% respecto al mismo mes del año anterior. Sin embargo, hubo doce provincias con incrementos, encabezados por La Rioja (+23,7%), Catamarca (+23,1%) y Corrientes (+19,0%).

En el otro extremo, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (-63,2%), Chubut (-43,5%) y Santa Cruz (-43,1%) mostraron los mayores descensos.

Analizando por tipo de envase, el consumo total del país de cemento en bolsa creció un 10,9%, y solo cinco han mostrado descensos. Tierra del Fuego (+44,0%), Corrientes (+39,3%) y Salta (+30,4%) lideran los crecimientos; en cambio, la CABA (-50,4%), Santa Cruz (-45,5%) y Neuquén (-12,1%) mostraron los peores resultados.

En lo que respecta al cemento a granel, el total nacional cayó un 47,6%, y solo Formosa (+26,0%) y La Rioja (+3,3%) tuvieron incrementos; la CABA (-78,7%) sufrió la mayor caída.

En el marco del NEA, Formosa es la única provincia que mostró descensos en el total de consumo de cemento; Chaco (+6,4%), Corrientes (+19,0%) y Misiones (+8,2%) mostraron crecimientos.

“La situación explicada anteriormente para el caso de Formosa se repite si se la compara con las demás provincias del NEA: Chaco, Corrientes y Misiones tuvieron incrementos de consumo de cemento en bolsa y caídas de cemento a granel, generado así un resultado positivo en el total de consumo. Formosa tuvo caídas en consumo en bolsa e incremento a granel: un comportamiento a contramano del resto de la región”, explicó Pegoraro.

Finalmente, analizando el consumo acumulado del 2020, Formosa tiene uno de las menores caídas del país: es la más baja del NEA (-5,7%), y la tercera menor a nivel nacional (donde solo cuatro provincias mostraron incrementos); y al mismo tiempo, lidera el ranking nacional de incrementos acumulados de cemento a granel, tal como se detalló anteriormente.

Entre las provincias del NEA, solo Corrientes muestra una variación interanual positiva en el acumulado enero – julio: crece un 10% en el total de consumo de cemento; Formosa cae 5,7%, Misiones -6,9% y Chaco -10,7%.