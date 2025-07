Consumo en Formosa: Frutas y Verduras a precios «regalados» y Mayoristas buscando clientes

En un contexto de desaceleración inflacionaria, la preocupación por el poder adquisitivo de los formoseños se mantiene latente. El programa radial «Exprés En Radio FM VLU 88.5» (Lunes a viernes de 9 a 12hs), del Grupo de Medios TVO, entrevistó a Hernán, propietario de «Frutas y Verduras Pilos» en el barrio Divino Niño, para analizar el panorama del consumo en el sector frutihortícola local.



Precios Bajos, Ventas Tranquilas



Hernán, con su negocio ubicado en el barrio Divino Niño, compartió una perspectiva particular sobre la situación actual. Si bien la venta se mantiene «tranquila», el aspecto más destacado es el bajo costo de la mercadería. «Estamos recibiendo muy muy barato, no hay mucha diferencia con otros precios porque todo está barato», afirmó Hernán. Mencionó que no hay productos específicos que estén «caros», lo que sugiere una oferta abundante y precios competitivos en origen.



Sin embargo, esta aparente ventaja no se traduce en un aumento significativo de clientes. Hernán indicó que la afluencia de compradores está «medio floja», ya que a la gente le cuesta vender y, por ende, reunir el dinero para reponer la mercadería. Esta dinámica crea una cadena donde la baja en las ventas al consumidor final impacta directamente en la capacidad de los minoristas para adquirir productos del mayorista.



El Desafío del Mercado Frutihortícola



Un punto crucial que resalta Hernán es la ausencia de un mercado frutihortícola mayorista organizado en Formosa. «No tenemos mercado fruticultor», lamentó. Esta situación dificulta a los compradores saber dónde adquirir productos y genera una dispersión de la oferta. La problemática se agudizó con el cierre del mercado de La Rural y la incertidumbre sobre una nueva ubicación, mencionándose la zona de Circuito Cinco al fondo como una posible alternativa.



La lejanía de un posible nuevo mercado mayorista generaría costos adicionales de flete para los comerciantes minoristas, lo que, sumado a un contexto de recesión, podría agravar la situación. Hernán enfatiza que, a pesar de no contar con un mercado centralizado, existen entre ocho y nueve mayoristas en la provincia, lo que genera confusión entre los clientes al no saber dónde realizar sus compras.



Lo Básico es lo Más Vendido



Al ser consultado sobre los productos más solicitados por los formoseños, Hernán no dudó en señalar los básicos: papa, cebolla y tomate. A estos se suman naranja, mandarina y morrones. Las frutas finas, por su parte, tienen poca salida, ya que no es su temporada.



En cuanto a las frutas y verduras de estación, Hernán destacó la acelga, la lechuga, la cebollita y el perejil, en general, todas las verduras de hoja. Estos productos son cultivados localmente en Formosa durante esta época del año y ofrecen buenos precios, lo que representa una excelente oportunidad para los consumidores.



Precios «Regalados»



Hernán enfatizó los precios accesibles de algunos productos: «La cebolla, hermano, vale 4000 pesos y la estamos vendiendo al mayor… un precio regalado». Lo mismo sucede con el cajón de tomate, que se encuentra entre 5000 y 6000 pesos, y advierte que estos precios podrían subir.

Para aquellos interesados en adquirir productos directamente de «Frutas y Verduras Pilos» o realizar pedidos, Hernán brindó su número de contacto: 3705 04 66 51. Su negocio se encuentra en el barrio Divino Niño, pasando la diagonal, en la zona conocida como la ex La Colonia.



La entrevista con Hernán ofrece una valiosa perspectiva sobre la realidad del sector frutihortícola en Formosa Capital, donde la combinación de precios bajos en origen y la baja demanda de los consumidores minoristas plantean un panorama desafiante para los mayoristas locales.