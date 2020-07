Contador aseguró que la economía “está en problemas, incluso peor que en el 2001”

Compartir

Daniel Schaller, un contador formoseño, en diálogo con el Grupo de Medios TVO se refirió al difícil momento por el que atraviesa la economía de Argentina al igual que la del mundo y habló específicamente de porqué hay una elevada inflación, hecho que está ligado directamente con el dólar.

En cuanto a la devaluación del dinero, explicó que es una situación “complicada y simple a la vez, hoy el patrón es el dólar y esto generalmente se da por diferentes causas. En nuestro país la principal causa es la emisión de dinero indiscriminada que se está dando en este momento y no hay ningún tipo de financiamiento entonces el valor nominal de la moneda pierde valor frente a la reserva que son los dólares que tenemos guardados en el Banco Central y esa es la inflación que estamos teniendo en este momento. Se está emitiendo demasiado dinero sin respaldo”.

Asimismo aseguró que “el tema de los dólares tendría que interesarnos a todos porque si hay pocos dólares se genera inflación ya que se emite dinero sin respaldo monetario, la principal inflación que se está generando en este momento es inflación de demanda, la gente tiene más dinero disponible de todo lo que se está emitiendo y hay pocos bienes, con esta pandemia cerraron muchas pymes que son las productoras de bienes y servicios, hay mucha demanda y poca oferta entonces aumentan exponencialmente los precios y genera inflación, el dólar es el patrón en todo el mundo prácticamente, es bastante importante lo que sucede con esto”.

De la misma forma señaló que históricamente la Argentina se rigió por el valor del dólar, “la moneda nuestra está respaldada en dólares, según la cantidad de dólares que haya en el Banco Central de la República Argentina como reservas es lo que va a valer la moneda nuestra, si emiten sin parar están emitiendo papel y generan inflación, eso es lo que pasa en este momento y la manera de financiar esa reserva es a través de préstamos en el exterior como se hacía antes o generando divisas a través de exportaciones. Hoy por hoy el campo es el mayor generador de divisas porque exporta, ahora tiene un récord el tema de maíz y van a iniciar divisas, pero hay que ver si pasa algo con el campo o con otra industria porque ahí vamos a estar de nuevo en problemas. Hoy ya estamos en problemas, incluso peor que en el 2001 en cuanto a caída económica”, aseveró.

Explicó además que no necesariamente si sube el dólar suben los precios, “no es así directamente te porque tiene fluctuaciones, hoy puede estar a $140 el blue, mañana baja a 130 pesos, tiene fluctuaciones pero cuando es más permanente el aumento, más progresivo, ahí sí tiene efecto directo sobre el aumento de las cosas, muchos bienes, servicios están con insumos en dólares, incluso las importaciones están paradas, si uno quiere comprar una computadora en este momento nos va a salir 200 mil pesos algo electrónico por el tema de que por una circular del Banco Nación las empresas que habían comprado en el momento más álgido de la pandemia donde no había movimiento, las empresas importadoras se habían ido al dólar contado con liqui que es el dólar bolsa y ahora como castigo el Banco Central a esas empresas importadoras no las deja comprar dólar oficial para importar entonces se van al dólar blue y ahí esta el problema más grande porque tienen que importar al precio dólar blue y se fueron a las nubes los precios de cosas electrónicas, motores náuticos y demás”.

Para finalizar afirmó que la mayoría de las economías, incluida la de Argentina, están “atadas” a lo que vaya sucediendo con el dólar. “Siempre es así, la economía del mundo en general, pero más que nada de Latinoamérica donde somos países emergentes, estamos atados al dólar, es el patrón, el que rige la economía en este sector del mundo al menos”, culminó.