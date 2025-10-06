Continúa cierre del Gobierno en EE. UU.

Con una votación de 52 a favor y 42 en contra, el proyecto republicano para dar salida al cierre de Gobierno volvió a fracasar, al igual que lo hizo la propuesta demócrata minutos antes, ya que ninguno consiguió los 60 votos requeridos

Las propuestas de los demócratas y republicanos para encontrar un financiamiento provisional fracasaron nuevamente este lunes dejando vigente el cierre del Gobierno federal que afecta a más de 1,3 millones de trabajadores de distintas agencias estatales.

Con una votación de 52 a favor y 42 en contra, el proyecto republicano para dar salida al cierre de Gobierno volvió a fracasar ya que no consiguió los 60 votos requeridos.

Más temprano, la propuesta ofrecida por los demócratas para poner fin al cierre del gobierno fracasó en una votación por líneas de partido con 45 a favor y 50 en contra.

Tras la votación, el presidente Donald Trump aseguró: “Los demócratas han cerrado el gobierno de Estados Unidos justo en medio de una de las economías más exitosas, incluyendo una bolsa de valores récord, que nuestro país haya tenido”.

“Lamentablemente, esto ha afectado a muchos programas, servicios y otros elementos de la sociedad de los que dependen los estadounidenses, y no debería haber sucedido. Me complace colaborar con los demócratas en sus fallidas políticas sanitarias, o en cualquier otro tema, pero primero deben permitir que nuestro gobierno reabra. De hecho, ¡deberían abrir nuestro gobierno esta noche!“, concluyó.

El Senado de Estados Unidos registró su quinta votación fallida para resolver el cierre del Gobierno federal, al rechazar la propuesta de los opositores que buscaba prorrogar el subsidio de atención médica Obamacare, cuyo vencimiento está previsto para este año.