Continúa desaparecido el abogado de Quilmes: ordenaron detener a su amigo

El fiscal que investiga la desaparición de Salvador Altamura, el abogado buscado desde mediados de julio en la localidad bonaerense de Quilmes, cambió la caratula de la causa de “averiguación de paradero” por la de “robo y privación ilegítima de la libertad” y dispuso la detención de Darío Daning, un amigo del letrado como principal sospechoso.

Salvador Altamura, de 48 años, está desaparecido desde el 13 de julio. Se lo vio por última vez en un video de una cámara de seguridad que lo muestra deteniéndose con su moto frente a su edificio ubicado en la calle 25 de mayo al 200, a las 18.05 de ese lunes. Desde entonces no se sabe nada de su paradero.

Por su desaparición, el fiscal Ariel Rivas, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 6 del Departamento Judicial de Quilmes, dispuso la detención de Darío Daning, de 52 años y amigo del abogado, quien se encuentra prófugo.

“Estamos esperando que aparezca Darío que es la última persona que lo vio, está prófugo y la Justicia lo está buscando. Sería el presunto secuestrador”, indicó Lilia Altamura, hermana del abogado desaparecido, en diálogo con C5N.

“(A Darío) Lo conozco porque cuando éramos chicos vivíamos en el mismo barrio, ellos continuaron la amistad con algunos distanciamientos. Darío es una persona que nunca me cerró su forma de ser pero tampoco puedo prejuzgar”, expuso.

Según indicó, Salvador y Darío solían encontrarse para ir a caminar e incluso el abogado guardaba sus motos de competición en el taller de Daning.

Lili expuso que las sospechas sobre Daning surgen a partir de la falta de comunicación por su parte desde el día que Salvador desapareció: “Lo raro es que desde el día que mi hermano desaparece Darío no se contactó con nadie de mi familia […] Es muy raro, si sos tan amigo y estuviste hasta último momento con él cómo no podés solidarizarte con nosotros”.

Alrededor de las 4.30 de la madrugada del martes 14, las cámaras del edificio de Altamura captaron la imagen de la llegada de la moto Honda CRF 250 roja y blanca del abogado pero montada por otro hombre de distinta contextura física, ya que el abogado mide 1,90 metros y el que llegó en su moto era más bajo y más robusto, aunque usaba el mismo casco.

Según denuncia la familia, esa persona – que aun no pudieron determinar su identidad- permaneció cerca de una hora y media en el edificio y luego se retiró.

“Hay mucha gente que envidiaba las motos de mi hermano, trabajaba, tenía una hija. Tenía una vida divina”, expresó al aire.