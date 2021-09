Continúa el acampe de decenas de familias que reclaman por módulos habitacionales

Compartir

Ayer por la mañana y pese a las inclemencias del tiempo, un grupo conformado por familias de diferentes barrios seguía apostado al costado de la ruta nacional 11, a la altura del puente El Pucú en reclamo de la entrega de módulos habitacionales. Advirtieron que de no tener respuestas, iban a endurecer la medida de fuerza.

“En el lugar hay criaturas, gente que está realmente en situación de calle porque los desalojaron del alquiler. No conseguimos ninguna solución, la única vez que obtuvimos algo fue cuando estuvimos en la ruta donde nos pidieron que nos acerquemos con nuestros datos”, sostuvo una manifestante.

“La situación de las familias es muy fea, desde el Ministerio pueden verificar y ver las condiciones. Evidentemente en el único lugar donde vamos a encontrar solución es en la ruta, fuimos muy pacíficos y así parece que no vamos a conseguir nada”, aseveró la mujer.

“Ellos tienen nuestros datos, hay criaturas en la calle, sin comer, no tenemos baños, no tenemos solución, hay mujeres que están sufriendo el tema de violencia de género, no tenemos ninguna respuesta, solo nos quieren endulzar para que salgamos de la ruta, así nos van a tener meses sin respuesta”, expresó.

“El jueves cortamos la ruta por una hora, nos piden papeles, fotocopias, no hay ninguna respuesta, hay gente que pasa hambre y la situación es fea, ellos pueden ver la situación por la que estamos pasando, fuimos bastante pacíficos y esperando no vamos a conseguir nada. Acá estamos desde el lunes, nadie realmente nos da una solución concreta, el jueves hicimos solo una hora de corte pero seguimos en la misma y se sigue sumando gente”, señaló preocupada.

“Fuimos bastante pacíficos con esto, nos piden que completemos papeles, eso es lo único que nos piden, que tengamos paciencia pero hasta no tener una respuesta vamos a seguir acá, solo tomamos agua, nadie se acerca ni siquiera a preguntarnos si comemos”, indicó.

“No encontramos otra solución, no responden a nuestro reclamo, es lamentable por las familias que estamos en situación de calle estemos pasando por eso, vamos a seguir en la ruta hasta tener una respuesta”, advirtió al finalizar.

