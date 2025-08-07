Continúa el operativo para entregar los juguetes por el Mes de las Infancias

Al igual que todos los años, el Gobierno de Formosa inició la distribución de juguetes a los establecimientos educativos públicos y de gestión privada de toda la provincia, así como también a los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) y las escuelas hospitalarias, para que niños y niñas de los Niveles Inicial y Primario reciban su regalo por el Mes de las Infancias.

En este marco, la Delegación Zonal de Clorinda recibió el pasado sábado 2 de agosto dos camiones con juguetes para ser distribuidos en las unidades escolares que dependen de ella.

Al respecto, la delegada Feliciana Coronel destacó una vez más este gran gesto hacia los más pequeños, realzando además que los juguetes “los reciben los niños escolarizados y sus hermanitos”.

“El Gobierno de Formosa siempre cumple con esta tradición y las expectativas y ansias por recibir el regalo nacen desde el momento en que llegan los juguetes a la escuela”, acentuó.

Aclaró que por el momento, desde la Delegación “se está trabajando en la organización de la distribución de los mismos a los directivos de las escuelas, quienes son los encargados de realizar la entrega a los alumnos, la cual, por lo general, se lleva a cabo el tercer domingo del mes de manera simultánea en todo el territorio provincial”.

Y agradeció al personal docente y voluntarios del equipo técnico de la Delegación Zonal “por el compromiso y ayuda de siempre, porque al venir a la escuela un sábado para ayudar y bajar los juguetes del camión, así como acomodarlos, demostraron una vez más que están al pie del cañón”.

“Como siempre, estamos muy agradecidos con el Gobierno de Formosa, por asegurarse de hacer llegar tanta alegría a los más pequeños”, subrayó.