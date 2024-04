Continúa el paro de choferes de Crucero del Sur y aguardan la nueva audiencia de conciliación

Días atrás se llevó a cabo en la Subsecretaría de Trabajo a cargo del Dr. Julio Gustavo Valdez, dependiente del Ministerio de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, una nueva -Audiencia de Conciliación- para abordar alternativas que den respuestas a los miles de vecinos que hasta el día de hoy no pueden concurrir a sus trabajos, como así tampoco, niños y adolescentes que enfrentan diariamente los inconvenientes de esta falta de transporte público para trasladarse a los establecimientos educativos dentro de ejido urbano.

De la antes citada reunión, participaron Diego Mendoza, secretario de la UTA, junto a Jorge Sánchez, secretario general adjunto, César Bustos, secretario de finanzas, Villalba Marcelo, secretario gremial, Roberto Cañete, Jorge Meza secretario administrativo con el patrocinio letrado del Dr. Daniel Lombardo. Por la Empresa Crucero del Sur, sus apoderados Horacio Lozina y Alejandro Azcurra y por la Defensoría del Pueblo el secretario letrado. José Porfirio García, las partes acordaron solicitar, “un nuevo cuarto intermedio para el día jueves 4 de abril del corriente año a las 11:00 horas, debido a la ausencia de representantes de la municipalidad de la Ciudad de Formosa”.

El defensor del pueblo, José Leonardo Gialluca, señaló que, se ha peticionado al intendente Jorge Jofré y al director de transporte Fabián Olivera, “que con motivo de la no prestación de un Servicio de Emergencia conforme lo establece la Ordenanza Nº 2143/89 art. 24 de la Ley 25.877 y los arts. 7,8,9 y 10 y ccdtes. del Decreto 272/2006, junto al Fallo Nº 19.935 de fecha 14/06/2.021, de la Excma. Cámara de Apelaciones de la Ciudad de Formosa en lo Civil y Comercial”, se haga cumplir a la empresa prestataria las normativas vigentes y/o en su defecto se le apliquen -multas o sanciones ejemplificadoras-. A su vez, el funcionario provincial añadió que, el servicio Punto a Punto implementado desde el Municipio, no viene a sustituir este servicio público esencial, donde los usuarios, tienen que pagar el boleto en efectivo, no pueden usar sus tarjetas SUBE y los recorridos no cubren las necesidades reales y actuales de los vecinos.

Por último, informó que en el I Plenario Anual de ADPRA, la Defensoría del Pueblo de Corrientes, solicitó que se Inste al actual Ministro de Economía Luis Caputo y al Secretario de Transporte, Franco Mogetta, “a restituir el Fondo Compensador del Transporte a las Provincias del Interior”, toda vez que, la decisión de su eliminación perjudica directamente a los usuarios y se da en un marco de discusión entre el Presidente Javier Milei y los Gobernadores por el fracaso de la Ley Ómnibus en el Congreso, sin desconocerse que continúan a la fecha, los subsidios que favorecen a las empresas y vecinos del AMBA, “postura que fue apoyada por la totalidad de las Defensoras y Defensores nucleados en ADPRA”.