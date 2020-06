Continúa el plan de reacondicionamiento en cementerios de la ciudad

Compartir

La Dirección de Obras Privadas del municipio capitalino continúa ejecutando de manera ininterrumpida tareas de refacción y acondicionamiento en los cementerios Nuestra Señora del Carmen y San Antonio.

Sobre el particular, la encargada del Departamento Cementerio, Ing. María Antonia Giménez, comentó que desde las distintas áreas de la comuna se está trabajando para que las familias formoseñas puedan visitar a sus seres queridos, maximizando los recaudos en materia de bioseguridad, en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio.

“De todas maneras, necesitamos que todos colaboren con las medidas de seguridad que debemos tomar y en ese sentido reiteramos que todas las personas deben acudir con barbijos, respetar las medidas de distanciamiento y no concurrir más de diez personas por familia” indicó.

Subrayó que la particularidad de este fin de semana se da por el feriado del Dia de la Bandera, donde los cementerios abrirán sus puertas el sábado 20 y el domingo 21. En ese sentido, aclaró que “se trata de una situación excepcional, que responde a la disposición emanada del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, que prevé la apertura de los cementerios los días domingos y feriados”.

Por último, la Ing. Giménez resaltó que “siguen vigentes los cuidados que debemos tomar para evitar la proliferación del mosquito Aedes Aegypti; es por ello que estamos solicitando a las familias que no lleven flores naturales, que precisan de floreros con agua, y de esa manera colaboramos entre todos en la lucha contra el dengue”.