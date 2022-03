Compartir

El gremio que nuclea a los docentes privados continúa reclamando el fin de irregularidades de la institución en los contratos del personal.

El Sindicato Argentino de Docentes Privados de Formosa (SADOP) se manifestó ayer nuevamente en las puertas del Instituto Privado San Francisco de Asís para reclamar el cese de irregularidades contractuales del personal docente. «Esto es incumplimiento de normas», denunció la profesora Lidia Pineda, secretaria general del sindicato, al Grupo de Medios TVO.

La manifestación en cuestión, fue la segunda realizada este mes y tras el último reclamo, Pineda señaló que «algunas cosas se corrigieron en la conducta del representante legal y ahora están surgiendo cosas nuevas, lamentablemente todas en el mismo sentido de avanzar sobre los derechos de nuestras compañeras y compañeros sobre todo en los suplentes, violando el criterio de que el suplente cesa a la presentación del titular, sólo y exclusivamente a la presentación del titular».

«Ahora les están haciendo firmar contratos como que su trabajo es temporal y esto produce un daño enorme en el comportamiento docente por este sentimiento de precariedad, de temporalidad, que son absolutamente ilegales porque tenemos un convenio colectivo que así lo determina», agregó al respecto.

Ante esta nueva irregularidad, la profesora explicó que «los docentes gozamos de estabilidad aún aquellos que están contratados. El contrato se extiende por tiempo indeterminado y cuando hay plazos, cuando hay un contrato temporario, es en casos muy específicos y tienen un tratamiento administrativo absolutamente distinto al que se está aplicando acá», añadió.

Este nuevo reclamo, reiteró Pineda, se debe a que «están apareciendo otras cosas que van en línea con los despidos, con la precarización laboral, con la falta de estabilidad y son violatorias de normas muy claras en nuestro ámbito» y debido a que concurrieron a las autoridades directas de la institución, el Obispado, y no obtuvieron respuestas, «fuimos a verlo al Obispo, se comprometió a que iba a ver si el representante legal nos recibia, pero no tenemos ninguna respuesta y necesitamos hablar, necesitamos sentarnos y ver caso por caso», manifestó.

Por el momento, ante la falta de respuestas, Pineda adelantó que desde el sindicato ya están evaluando «los pasos a seguir» ya que «no nos vamos a quedar con esta respuesta». «La verdad que esta no es buena voluntad, con buena voluntad se solucionan muchos problemas pero esto es incumplimiento de normas; los empleadores están obligados a sentarse con el sindicato del sector y si no lo hacen son factibles de multas y lo que hacen al no dialogar se llama práctica desleal», concluyó.

