Continúa hoy la campaña de vacunación en 13 localidades del interior provincial

En continuidad con la maratónica campaña de vacunación que se lleva a cabo en la provincia de Formosa, hoy 31 de mayo se vacunarán las personas nacidas en los años 1966 a 1970 residentes en las localidades de Riacho He Hé, La Frontera, Loma Hermosa, Siete Palmas, El Recodo, Colonia La Primavera, Laguna Blanca, Colonia José Paz, Laguna Naineck, Villa Lucero, San Juan, Palma Solá y El Paraíso.

La jornada de inoculación se llevará a cabo en todas las jurisdicciones en los horarios de 8 a 13 horas en diversas instituciones destinadas para tal fin; y los comprovincianos deberán concurrir con su DNI.

Es así que en Riacho He Hé será en el Complejo Polideportivo Policial; en La Frontera, en la EPEP N°70; en Loma Hermosa, en la EPEP N°208; en Siete Palmas, en la EPEP N°46; en El Recodo, en la EPEP N°119; en Colonia La Primavera, en la EPEP N°308; en Laguna Blanca en la Escuela de Frontera N°6.

Además, en Colonia José Paz el establecimiento habilitado es la EPEP N°6; en Laguna Naineck, es la EPEP N°61; en Villa Lucero, es la EPEP N°183; en San Juan, es la EPEP N°65; en Palma Solá, es la Escuela de Frontera N°8; y en El Paraíso, es en la EPEP N°80.

Por otro lado, el martes 1 de junio, de 8 a 13 horas, recibirán la vacuna los grupos de riesgo pertenecientes a las clases 1981 a 1990 residentes en la Ciudad de Formosa.

La campaña de vacunación en dicha fecha se llevará a cabo en la EPES N°27 “Scalabrini Ortíz” del barrio Guadalupe, la EPEP N°368 “Constancio C. Vigil” del barrio Fontana, EPEP N°399 del barrio Coluccio, el Instituto Pedagógico Provincial del barrio Eva Perón, la EPES N°72 del barrio Lote 4 y la EPEP N°179 del barrio Don Bosco.

Las personas deberán concurrir al establecimiento más cercano según su domicilio con su DNI; y las que aún no se inscribieron pueden hacerlo a través de la página formosa.gob.ar/coronavirus/inscripcionvacunacion

Los pacientes comprendidos son quienes padecen patologías cardiovasculares, diabetes, obesidad (índice de masa corporal mayor a 35 kg/m2), enfermedad respiratoria moderada o grave, enfermedad renal crónica, cirrosis, HIV/SIDA, personas con trasplante de órganos sólidos o en lista de espera para trasplante, Síndrome de Down, oncológicos y oncohematológicos con diagnóstico reciente o enfermedad activa, tuberculosis, discapacidad intelectual y del desarrollo.

Clorinda

Mañana recibirán la segunda dosis de la vacuna “Covishield” todos los residentes de la ciudad de Clorinda que habían recibido la primera dosis de esta vacuna el 24 de febrero.

Asimismo, el día viernes 4 de junio estarán recibiendo la segunda dosis de la vacuna “Covishield” en Clorinda las personas que han recibido la primera dosis el 26 de febrero.

Grupos de riesgo

Además los días martes 1 y viernes 4 de junio podrán vacunarse los integrantes de grupos de riesgo de la ciudad capital de las clases 1981 a 1990 que sean convocados telefónicamente para concurrir a sus lugares de vacunación.

Cabe recordar, que para este grupo, está habilitada la inscripción on line en la página formosa.gob.ar/coronavirus/inscripcionvacunacion.

Para consultas y más información sobre casos particulares, se encuentra disponible el correo electrónico consultavacunacovid@formosa.gob.ar o bien en el portal del Gobierno de Formosa, formosa.gob.ar/coronavirus/consultas.

