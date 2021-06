Continúa la campaña de prevención primaria en el interior provincial

Compartir

Con el objetivo de seguir cuidando a la población formoseña de la pandemia del coronavirus, la provincia continúa trabajando incansablemente en el acertado desarrollo del Plan Provincial de Vacunación.

Los adultos nacidos entre los años 1961 y 1965 de Pirané, Estero Grande, El Corralito, Lomas Senés, La Disciplina, El Palmar, Pilagá Tercero, Colonia La Loma, Palo Santo, Colonia El Progreso y otras, Potrero Norte, El Coatí, Los Matacos, Gran Guardia y Loma del Quebranto, recibieron la dosis de inmunización.

Esta herramienta de prevención primaria, fundamental para limitar los efectos sanitarios y el impacto del COVID-19, ya ha sido recibida por miles de comprovincianos beneficiarios en las distintas jornadas de vacunación que se vienen realizando desde diciembre del 2020.

En esta oportunidad, vecinos de distintas localidades, parajes, ciudades, que en pocas, pero fuertes palabras, expresaron su alegría por poder recibir hoy “la vacuna de la esperanza”.

Teresa, militante comprometida con esta lucha, emocionada manifestó: “Lo que se está viviendo es un acto maratónico y heroico al traerle a la población esa esperanza de vida que es la vacuna”.

El intendente de Palo Santo, Raúl D´Zakich, destacó que es la tercera jornada de inoculación que se lleva a cabo en la localidad y Jorge, vecino del mismo suelo, declaró: “De a poco las autoridades están haciendo lo posible para que esto sea un logro para todos”.

“Quiero hacer un justo reconocimiento, no solamente al personal de salud, sino también a los docentes que están colaborando en esta tarea tan importante para Gran Guardia”, indicó Roberto, quien a la vez puso en resalto la importancia de las campañas de vacunación y el rol que fundamental que cumplen las autoridades municipales y provinciales para que cada una de ellas se realicen de manera exitosa.

Continuamente expresó tres palabras claves: “Hay que cuidarse”, refiriéndose a que es una de las acciones importantes para ganar esta batalla.

Organización

En otro orden, es de suma importancia recordar que en cada establecimiento educativo, que funcionó como centro vacunatorio, se le aplicó la dosis correspondiente a aquellas personas que no pudieron hacerlo en tiempo y forma.

Además, se llevaron a cabo las inoculaciones domiciliarias.

Por otra parte, poniendo en resalto la impecable y excelente organización que se lleva a cabo en cada operativo, esta Agencia dialogó con la doctora Yesica Palacio, quien además de valorar la importancia de la inoculación, comentó el detrás de cada campaña.

“Después de cada vacunación nosotros hacemos un trabajo sobre padrón, en donde controlamos y verificamos las razones del por qué algunos beneficiarios no asistieron”, comentó, informando que en su gran mayoría es por contacto estrecho, por ser positivo a COVID-19 o por no encontrarse en la provincia.

Para finalizar, aseveró: “Quiero volver a agradecer por estas decisiones políticas y estratégicas que toman nuestro Gobernador para cuidar a todos los formoseños”.

Inmunizados

Teniendo en cuenta que el coronavirus ha demostrado ser más peligroso en determinada población denominada “de riesgo”, como ser los adultos mayores de 60 años, personas con obesidad, diabetes, enfermedades cardíacas, respiratorias y renales crónicas, inmunocomprometidas, entre otras, es importante realizar un repaso y a su vez resaltar que en la provincia de Formosa, estos comprovincianos ya han sido inmunizados y los que no, están en proceso de serlo, debido a que las campañas destinadas a ellos ya tienen fecha de realización.

Haciendo historia

Yesica, Teresa, Jorge, Roberto, Pascual, son los nombres de algunos de los doctores, voluntarios militantes por la salud y la vida, beneficiarios y beneficiados de esta jornada, que son y siempre serán parte de esta historia provincial que, sin descanso, pero con optimismo, fe, esperanza y confianza hacia su Gobierno, cada día dieron y dan batalla para combatir, entre todos, esta pandemia que cambió inesperadamente la vida de cada formoseño y formoseña.

