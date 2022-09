Continúa la Súper Liga de Hockey y se definen los clasificados al Súper 8

Compartir

En agosto se puso en marcha la Súper Liga de Hockey (SLH), la nueva competencia organizada por la Confederación Argentina de Hockey (CAH) y que reúne a los mejores clubes del país. La primera fase se dividió en cuatro regiones: NEA, NOA, Centro-Cuyo y Bonaerense-Patagonia, tanto en damas como en caballeros.

Los campeones y subcampeones de cada región avanzaron a la segunda fase que tendrá lugar este 24 y 25 de septiembre y que permitirá a conocer a los equipos que avanzarán al Súper 8. La Fase 2 tendrá la particularidad de que oficiarán de locales aquellos que hayan finalizado en el primer lugar de la fase 1; además, cruzará a equipos de distintas regiones.

En damas, los cruces quedaron dispuestos de la siguiente manera: Popeye Béisbol de Salta (1° NOA) vs. Club Atlético Provincial de Rosario (2° NEA), Universitario de Rosario (1° NEA) vs. Club Atlético Monte Hermoso (2° BON/PAT), Universitario de Bahía Blanca (1° BON/PAT) vs. Universitario de Córdoba (2° CEN/CUY) y Jockey Córdoba (1° CEN/CUY) vs. Tucumán Rugby (2° NOA).

Los ganadores de estos cruces, que jugarán dos partidos entre sí con eliminación directa -en caso de empate en puntos en los dos partidos, se tendrán en cuenta los goles a favor y de persistir la paridad, se definirá por shoots-out-, avanzarán al Súper 8 donde ya aguardan San Fernando, River Plate, Lomas y GEBA, quienes arribaron de forma directa después de convertirse en los mejores cuatro equipos del Metropolitano en 2021.

En caballeros, los protagonistas de la Fase 2 serán: Popeye Béisbol de Salta (1° NOA) vs. Universitario de Rosario (2° NEA), Jockey de Rosario (1° NEA) vs. Estudiantes de Olavarría (2° BON/PAT), Uncas de Tandil (1° BON/PAT) vs. Alemán de Mendoza (2° CEN/CUY) y Jockey Córdoba (1° CEN/CUY) vs. Santiago Lawn Tennis de Santiago del Estero (2° NOA).

Los vencedores, que jugarán bajo el mismo formato que las mujeres, se meterán entre los mejores ocho clubes del país y se verán las caras con San Fernando, GEBA, Mitre y Banco Provincia, representantes del hockey Metropolitano.

El Súper 8 dará a conocer a los nuevos campeones del hockey nacional y tras sufrir una modificación en su fecha inicial, la CAH confirmó que finalmente se desarrollará entre el 20 y 23 de octubre, en Buenos Aires.

