Continúa vigente el plan lanzado por la Comuna para ponerse al día con sus tributos municipales

La Administración de Ingresos Municipales de la comuna capitalina recuerda a los vecinos y vecinas que continúa vigente, hasta el 31 de diciembre, el plan de facilidades de pago que contempla a todos los tributos municipales, destacando que el mismo puede abonarse en hasta 18 cuotas con el 1% de interés en financiación, entre otros beneficios.

Desde el área detallaron los impuestos que se incluyen en este plan: la Tasa Única de Servicios; Impuesto Inmobiliario; Contribución por Servicios que inciden sobre Vehículos Automotores y otros Rodados; Contribución por Servicios relativos a Publicidad y Propaganda; Contribución por Servicios que inciden sobre la Actividad Comercial, Industrial y de Servicios; Contribución que incide sobre la Verificación de Antenas, Estructuras y/o Elementos de Soportes de Antenas y sus Equipos Complementarios de los Servicios de Telecomunicaciones Móviles; Contribución que incide sobre la Ocupación o Utilización de los Espacios del Dominio Público; Contribuciones que inciden sobre la Construcción; Multas por Infracciones y Multas por Infracciones Tributarias Materiales.

Al respecto, Giovanna Díaz Roig, titular del área, detalló que “para acceder a este beneficio, se deberá realizar el pago anticipado del 20% del total de la deuda a financiar, y las cuotas mensuales no podrán ser inferiores a $ 4.000”.

“El pago puede realizarse de contado y efectivo, con cheque al día emitido a nombre de la Municipalidad de Formosa, con todas las tarjetas de debito, tarjetas de crédito del Banco Hipotecario (en 6 pagos sin interés), Cabal Chigüé (3 cuotas sin interés), Naranja X (en 3, 6 o 12 pagos sin interés), y con QR desde la página web de la Agencia de Recaudación (www.ingresosmunicipfsa.com.ar)”, precisó la funcionaria.

Los lugares de pago habilitados son: la Administración de Ingresos Municipales en Fotheringham 1364; en Pringles y Rivadavia; en San Martín 750; en el Centro Cívico Municipal N° 1 del Barrio Eva Perón, y en el nuevo Centro Cívico N° 2 del barrio 2 de Abril, de 7.30 a 12.30 y de 16 a 20 horas.

Para pagar a distancia se puede hacer con clave fiscal municipal desde la página web de la Administración de Ingresos Municipaleswww.ingresosmunicipfsa.gob.ar mediante el Código de Pago Electrónico (CPE) – ingresar al Home Banking, buscar el ente; Formosa- Municipalidad de Formosa ONLINE; e ingresar al CPE desde la Aplicación Móvil; Formosa tu Ciudad Digital.

Por transferencia: adjuntando comprobante de transferencia y liquidación del tributo que se abona informando al correo: aim@formosatuciudad.gob.ar; y con las aplicaciones móviles “Mercado Pago” y “Onda Siempre Podés Comprar” del Banco Formosa, escaneando el volante de pago no vencido que se envía a domicilio.

Para concluir, Díaz Roig remarcó: “Arranamos con este plan desde el 1 de septiembre para que los vecinos puedan regularizar su situación tributaria, y tienen tiempo de adherirse hasta el 31 de diciembre. Hasta el momento la respuesta de los vecinos y vecinas es muy positiva, sobre todo teniendo en cuenta la situación económica del país, que atraviesa una crisis muy fuerte. Por eso buscamos otorgarles distintos beneficios para que puedan ponerse al día con sus tributos, y valoramos todo el esfuerzo que hacen para estar el día”.