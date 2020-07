Continúan con los operativos en espacios públicos a fin de lograr el mayor acatamiento de las medidas sanitarias

Compartir

Efectivos de la Policía provincial ante las medidas sanitarias adoptadas para la provincia a fin de evitar la propagación del Covid-19 continúa con los férreos operativos en los diversos espacios públicos para lograr el mayor acatamiento de ellas, detectándose aun la aglomeración de varias personas realizando “futbol” en distintas canchas ubicadas en diferentes barrios de esta ciudad capital.

En ese sentido a través del Comando Superior se dispuso diversos operativos en distintos espacios públicos de concurrencia en cantidad de personas buscando lograr una conciencia social de los ciudadanos formoseños en cuanto a la consolidación de sus acciones, conductas y hábitos preventivos para el cuidado sanitario de cada uno de ellos y así lograr cuidar al otro, orientándonos de esta manera a minimizar en lo máximo los riesgos ante el Covid-19.

Por ello, en distintas intervenciones efectivos del Comando Radioeléctrico Policial dispersaron la concurrencia de varias personas jugando al futbol que es una actividad deportiva no permitida al quebrantarse haciendo ello el distanciamiento social con el agravante de que los mismos no contaban con ningún tipo de elementos de bioseguridad.

La primera intervención se registró siendo las 15:00 horas del miércoles último, cuando efectivos de la Zona 5 del Comando Radioeléctrico Policial llevaron adelante intensos operativos en los diferentes espacios públicos del Distrito Cinco, detectando la aglomeración de varias personas realizando actividad deportivas “futbol” en los barrios 6 de Enero, 7 de Mayo y República Argentina, lográndose dispersar el desarrollo de ello, procediendo al secuestro de los balones utilizados por los jóvenes, labrándose las actuaciones judiciales pertinentes para cada caso.

Otra intervención se registró siendo las 15:30 horas del miércoles último, cuando efectivos de la Zona 1 del Comando Radioeléctrico Policial y de la Subcomisaría Bernardino Rivadavia, en el marco de los controles realizados en espacios públicos detectaron el desarrollo de un entrenamiento de futbol en una cancha ubicada en el barrio Bernardino Rivadavia dispersándose los jóvenes al notar el arribo de la patrulla policial, procediéndose a la detención de un hombre de 46 años de edad, entrenador de un equipo de futbol, secuestrándose además varios balones de futbol, y otros elementos utilizados para la actividad física.

Por ultimo en un operativo conjunto llevado a cabo alrededor de las 16 horas de este jueves, entre los efectivos de la Zona 3 del Comando Radioeléctrico y de la Subcomisaría Guadalupe, se logró poner fin a la conducta irresponsable de varios jóvenes que se encontraban jugando al futbol de campo en una cancha del barrio Guadalupe.

En todos los casos, demorados y secuestros fueron trasladados a sede policial, donde se confeccionaron las actuaciones judiciales pertinentes, notificándoseles situación procesal quedando supeditados a ulterior resolución de la causa conforme lo ordenado por el Juzgado de Instrucción y Correccional en turno.

Este virus demostró que no reconoce fronteras, ni clases sociales ni razas ni categorías de ningún tipo, por ello debemos consolidar el cumplimiento social de las medidas y hábitos de prevención en cada ciudad, localidad y barrio de la provincia de Formosa”, dado que esta es la única manera de no poner en riesgo la salud y la vida de los formoseños”.