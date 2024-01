Continúan en la ciudad de Clorinda los amplios operativos contra el dengue

En el marco de la campaña contra el dengue que se viene implementando en todo el territorio provincial, en Clorinda, nuevamente esta semana se desplegaron una serie de operativos sanitarios que en simultáneo, abarcaron varios barrios de la ciudad fronteriza y apuntaron principalmente a eliminar los criaderos de mosquitos.

Así, a través de múltiples acciones, las brigadas sanitarias del Ministerio de Desarrollo Humano, recorrieron puntos estratégicos de la localidad, donde, además del trabajo, dialogaron con los vecinos para concientizar sobre la importancia de cumplir diariamente en las casas y en los alrededores con las medidas de prevención.

En las recorridas, además, los operadores hicieron demostraciones prácticas para detallar a los vecinos el uso correcto tanto del repelente como del larvicida, indicando cómo debe aplicarse cada uno, dónde, cuándo y con qué frecuencia.

Repasaron puntualmente cada uno de los cuidados diarios que deben hacer las familias, haciendo hincapié en la eliminación y el tratamiento adecuado de los recipientes con forma ahuecada que puedan acumular agua en su interior, para evitar así formación de criaderos de mosquitos y la reproducción del insecto.

Responsabilidad

de todos

Acerca de la ardua campaña que se viene realizando a lo largo y ancho del territorio provincial, el responsable de la base de Vectores de la ciudad de Clorinda, el doctor Nelson Gutiérrez, reiteró una vez más que “la clave es que entendamos que el trabajo de prevención debemos hacerlo entre todos”.

Aclaró que si bien, los brigadistas visitan las viviendas de manera programada, para enseñar cómo deben hacerse las medidas, descacharrizar y fumigar, “las fumigaciones solo matan al mosquito en su fase adulta y lo fundamental es eliminar los criaderos para evitar que el mosquito ponga sus huevos y se reproduzca en nuevos mosquitos”.

Por eso, dijo que “cada uno de nosotros debe colaborar, cumpliendo efectivamente en nuestras casas con las medidas de prevención solicitadas” e insistió que “debemos recorrer diariamente los patios, tirar lo que no sirve, ordenar, cortar el pasto, ocuparnos de que el mosquito no encuentre lugares donde meterse a poner sus huevos”.

“El trabajo de las brigadas no es suficiente si no se cuenta con la ayuda de los vecinos”, afirmó en el cierre.