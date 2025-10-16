El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó este viernes la alerta amarilla por tormentas fuertes para la ciudad de Formosa y varias localidades del interior provincial. Según el organismo, las condiciones de inestabilidad que se esperaban para ayer se desplazaron y podrían afectar durante toda la jornada de hoy y la madrugada del sábado 18.
Las zonas alcanzadas por la advertencia son los departamentos Formosa, Laishí, Pilcomayo, Pilagás y Pirané, donde no se descartan lluvias intensas, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo. Desde el SMN recomiendan tomar precauciones y mantenerse informados ante posibles actualizaciones del pronóstico.
A pesar de la llegada de las tormentas, el calor no dará tregua. Se prevé que el ambiente continúe cálido y húmedo, con temperaturas máximas que oscilarán entre 26°C y 33°C, mientras que las mínimas no bajarán de 18°C durante el fin de semana y el inicio de la próxima semana.
Las lluvias podrían aportar algo de alivio momentáneo, aunque la sensación térmica seguirá alta en toda la provincia, según advirtieron los especialistas.
Continúan las alertas por tormentas fuertes en Formosa
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó este viernes la alerta amarilla por tormentas fuertes para la ciudad de Formosa y varias localidades del interior provincial. Según el organismo, las condiciones de inestabilidad que se esperaban para ayer se desplazaron y podrían afectar durante toda la jornada de hoy y la madrugada del sábado 18.