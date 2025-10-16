Continúan las alertas por tormentas fuertes en Formosa

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó este viernes la alerta amarilla por tormentas fuertes para la ciudad de Formosa y varias localidades del interior provincial. Según el organismo, las condiciones de inestabilidad que se esperaban para ayer se desplazaron y podrían afectar durante toda la jornada de hoy y la madrugada del sábado 18.

Las zonas alcanzadas por la advertencia son los departamentos Formosa, Laishí, Pilcomayo, Pilagás y Pirané, donde no se descartan lluvias intensas, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo. Desde el SMN recomiendan tomar precauciones y mantenerse informados ante posibles actualizaciones del pronóstico.

A pesar de la llegada de las tormentas, el calor no dará tregua. Se prevé que el ambiente continúe cálido y húmedo, con temperaturas máximas que oscilarán entre 26°C y 33°C, mientras que las mínimas no bajarán de 18°C durante el fin de semana y el inicio de la próxima semana.

Las lluvias podrían aportar algo de alivio momentáneo, aunque la sensación térmica seguirá alta en toda la provincia, según advirtieron los especialistas.