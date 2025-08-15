Continúan las clases del taller «Sentir Flamenco»

El taller de “Sentir Flamenco” de la Subsecretaría de Cultura, cuya propuesta integrará el evento que congregará a todos los talleres del área a desarrollarse el sábado 23 de agosto, a las 19 horas, continúa con sus clases.

Mayra Figueredo, quien es profesora de flamenco y responsable de dicho taller dijo que se están preparando para lo que será ese evento estelar que ya tiene fecha confirmada.

En ese sentido, comentó que bailarán tango flamenco como la rumba y también unas bulerías, que son un estilo del flamenco caracterizado por su ritmo rápido y alegre.

Resaltó que quienes participan “están preparadas para lo que será esa presentación estelar. Serán 45 bailarinas en escena”.

Y recordó la profesora que continúan con normalidad las clases, “los días martes y jueves de 18 a 20 horas en el Galpón C del Paseo Costanero de la ciudad de Formosa, libre y gratuito, dirigido a adolescentes y adultos”.