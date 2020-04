Continúan las largas filas de personas para pagar las cuentas y los servicios

Compartir

Linkedin Print

Luego de que la mayoría de los locales de la zona céntrica de la ciudad abrieran sus puertas exclusivamente para que la gente pueda realizar pagos, las largas filas se volvieron algo «normal» durante toda esta semana y la gente continúa aguardando incluso por horas ponerse al día ya sea con sus tarjetas, financieras o servicios de cable e internet. En ese marco la gran mayoría de los comercios trabaja con la misma operatoria ya sea acudir por terminación del DNI dependiendo el día que a cada uno le toque como también hay quienes ofrecen la facilidad de sacar un turno online e ir directamente en el horario indicado.

Con el fin de que la gente realice fila con una considerable distancia como medida de prevención ante la pandemia de coronavirus, afuera de muchos comercios están marcadas las líneas donde cada persona debe ubicarse respetando más de un metro de distancia.

El Grupo de Medios TVO dialogó con algunos formoseños que aguardaban en las afueras de los locales.

Un vecino consultado expresó que «vine temprano a pagar mi tarjeta, corre bastante rápido la fila así que no creo que esperemos mucho, la única manera que tengo para abonar es esta porque no tengo tarjeta de débito ni nada para que me descuenten, mucha gente está en la misma situación. Al parecer no nos van a cobrar con interés a pesar de que ya venció todo».

De la misma forma otro vecino manifestó que «esta es la única manera de pagar que tengo, estoy desde temprano, desde antes de las 8:30, pero estamos todos en la misma, queremos pagar nuestras cuentas para que no se acumule para el próximo mes, ese es el temor de todos porque después se vuelve difícil. Se nos dificulta mucho pagar, pero hay que hacerlo, el tema económico está muy difícil en el país, en consecuencia con la economía anterior y ahora, más este virus que nos afecta tanto en la provincia como al resto del mundo, todos la están pasando mal y más aún cuando no hay actividad laboral, se complica muchísimo todo, esto es algo general para toda la ciudadanía y para todo el país también».

«La falta de bocas de pago también dificultan esto, es realmente lamentable porque uno a veces quiere pagar pero no tiene cómo, hay que hacer filas largas, pagar para poder seguir usando la tarjeta que es lo que la mayoría necesitamos, eso empieza a complicar todo y no se acreditan los saldos, ahora estamos en 16 de abril y todavía la gente está queriendo pagar. Lo que rescato es la voluntad de la gente, hay una fila tremenda para abonar desde tempranas horas, la gente quiere pagar y eso requiere una responsabilidad, si uno no abona hoy ya se va acumulando para el próximo mes donde todo será más difícil», opinó.

«La mayoría de los que estamos en la fila no contamos con débito por eso debemos esperar, lo importante es pagar porque son cuentas que después se suman y ya es una responsabilidad grande para la familia, si uno empieza a dejar cosas sin pagar después se convierte en un pozo sin salida y será más complicado todo», dijo otro vecino consultado.

«Mi hija vino el lunes a pagar algunas cuentas ya que su documento termina en 0 y me había dicho que ese día estuvo lleno pero en realidad todos los días está así, yo vine hoy porque me tocaba por terminación de DNI así que supongo que no me van a cobrar interés, necesito pagar la tarjeta para poder seguir usando y después de acá me voy a pagar un préstamo donde ya me dijeron que hay una fila tremenda pero me quedaré a esperar, lo que más me preocupa es la tarjeta por eso primero vine acá», contó otra formoseña.