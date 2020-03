Continúan los controles sanitarios en los puntos de acceso a la provincia

Compartir

Equipos sanitarios de los centros de salud y hospitales de distintos puntos de la provincia continúan trabajando en conjunto con el personal de la Policía de la Provincia y de otras fuerzas de seguridad, llevando adelante controles sanitarios en distintos puntos de acceso al territorio formoseño con el objetivo de detectar personas que ingresen al territorio y puedan presentar síntomas asociados al Coronavirus (COVID – 19).

Dichos puestos de control se ubican en las localidades de Lucio V. Mansilla, El Colorado, Puente Lavalle; Sumayén y localidades ubicadas a la vera del Río Bermejo hasta la línea Barilari; Teniente Fraga en el acceso oeste a la ruta 81; Paso Belgrano Bruguéz, Clorinda Puerto Pilcomayo, Colonia Cano y la ciudad de Formosa, entre otros que se van sumando día a día según los disponen las autoridades.

“En todas las postas sanitarias, son controladas cada una de las personas que ingresan a nuestra provincia” indicó el Dr. Mario Romero Bruno, a cargo de la Dir. De Epidemiología, quien en este momento forma parte del Consejo de Atención Integral a la Emergencia COVID – 19.

Al respecto describió que “se les toma la temperatura con un controlador láser y si se detecta que la persona tiene fiebre, es decir una temperatura mayor a 38º, se le realiza un cuestionario protocolar para saber si es formoseño residente en nuestra provincia o si reside en otro lugar, de dónde proviene, donde estuvo en los últimos 14 días y si tiene otro síntoma además de la fiebre”, describió.

Seguidamente explicó que en caso de detectarse una persona con fiebre “si es residente de la provincia se le indica la inmediata medida preventiva de aislamiento y se lo guía hacia el efector al que debe dirigirse, acompañada hasta el mismo por un equipo de salud con las medidas de seguridad establecidas”. De lo contrario, si no es residente de la provincia “no se lo deja ingresar al territorio, tiene que volverse”.

En este marco recordó que la provincia dispuso dos centros de primera consulta para atender a personas con síntomas de COVID -19 que previa evaluación determinada por el protocolo pueda ser considerado como “caso sospechoso” o no. Uno de ellos se encuentra ubicado en la esquina de calles Corrientes y Freitas y el otro ubicado en el hospital distrital 8 en la circunscripción cinco de la ciudad capital. Pero reiteró a la comunidad que ante una consulta sobre coronavirus o la presencia de síntomas deben llamar al 107.

Finalmente recordaron a la comunidad que el gobierno nacional dispuso la cuarentena preventiva obligatoria para todos los habitantes del territorio argentino, medida que requiere del compromiso, responsabilidad y solidaridad de cada uno de los individuos.

Teniendo en cuenta que el COVID – 19 es una enfermedad que va en aumento exponencial en el número de casos confirmados en las regiones del mundo con sostenida circulación viral y hasta el momento no cuenta con vacunas, se apela a la población a permanecer en los hogares durante el periodo determinado para esta medida, el cual se extiende desde las 00.00 del 20 de marzo hasta las 23.59 del 31 de marzo a fin de disminuir la transmisión por medio de las medida de aislamiento y distanciamiento social, entendidas por los especialistas como altamente.