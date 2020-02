Continúan los vuelcos de vehículos sobre la Ruta Provincial N°2 que va hacia Mojón de Fierro

Compartir

Continúan despistando vehículos sobre la Ruta provincial N°2 que va hacia Mojón de Fierro y que había sido reparada tras realizar un ripio que lejos de mejorar la vida de la gente, sigue causando problemas debido a la gran cantidad de vuelcos que hay en toda la zona, unos 2 por semana, a causa de la alta velocidad a la que circulan y a la gran cantidad de piedras en todo el sector.

En ese marco Jesús Rosso, poblador de la zona, en diálogo con el Grupo de Medios TVO denunció los vuelcos que hay «prácticamente cada semana».

«Desde que se hizo la mejora del camino hubo muchísimos vuelcos, estamos teniendo uno o dos a la semana, el problema es la alta velocidad a la que conducen y también las piedras sueltas que ocasionan estos despistes», explicó.

«Esto pasa a veces en lugares donde uno ni espera que sucedan, en las rectas y las curvas que son mortales», señaló.

Asimismo manifestó que «la solución acá sería que cumplan la promesa de la pavimentación del camino, creo que otra solución no hay porque se hacen los controles, señalizan toda la zona pero no hay caso, siguen habiendo vuelcos», indicó.

Explicó además que «acá a una velocidad de 60 kilómetros ya se podría despistar por eso hay que circular siempre prudentes, a una velocidad de 40 o 50 kilómetros para abajo, hay gente que no conoce la zona, que viene y se mete a 80, 90 y sí o sí termina volcando, eso ocasiona mucha pérdida al vehículo por los golpes y el vehículo que sí o sí se rompe, no hay forma de que eso no ocurra».

«La goma de los vehículos se ‘toman’ por el asfalto, por la piedra no es lo mismo, se desliza entonces por más que frenen no hay caso, eso ocasiona casi todos los vuelcos, a la salida del camino es donde más pasa esto y es porque ahí hay mayor cantidad de piedras», explicó.